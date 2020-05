Consultar bono 380 soles 2020 | Por medio del Decreto de Urgencia N° 027-2020, que aprueba ''medidas adicionales extraordinarias que permitan adoptar las acciones preventivas y de respuesta para reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario de la enfermedad causada por el virus del COVID-19, en el territorio nacional, así como coadyuvar a disminuir la afectación a la economía peruana por el alto riesgo de propagación del mencionado virus a nivel nacional'', el presidente de la República Martín Vizcarra oficializó la entrega del segundo bono de 380 soles denominado Yo me quedo en casa, dirigido exclusivamente para las familias en condición de pobreza y extrema pobreza con la finalidad de amortiguar el impacto económico negativo producido por la cuarentena y el estado de emergencia por el nuevo coronavirus (COVID-19) en Perú. El Ministerio de Inclusión Social (Midis) estableció que, quienes no habían recibido el bono en el plazo de la primera entrega, sean acreedores a un pago de 760 soles en una única armada. Este auxilio económico se suma a otros como el Bono Familiar Universal, Bono Independiente y Bono Rural, que reforzarán la crisis económica a consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

Los beneficiarios del subsidio Yo me quedo en casa a quienes se les haya asignado la modalidad de pago Giro en ventanilla, pueden escoger el departamento, provincia y distrito donde desean cobrar, así como el día y la agencia, así informó el Midis a través de su cuenta oficial de Twitter.

CONSULTA segundo bono 380 soles

Si perteneces al grupo de peruanos en situación de pobreza y pobreza extrema, el link al que debes ingresar para saber si accederás al bono Yo me quedo en casa es el siguiente: https://bono.yomequedoencasa.pe/.

¿Cómo saber si soy beneficiario del bono 380 soles?

La plataforma virtual Yo me quedo en casa, habilitada por el Midis, es el único sitio oficial donde los peruanos pueden conocer si figuran como beneficiarios del subsidio. Para verificar esta información, debes seguir los siguientes pasos:

1) Ingresa a https://bono.yomequedoencasa.pe/

2) Escribe tu número de DNI, fecha de nacimiento y el código de seguridad que aparece en pantalla.

3) Luego, haz clic en 'Consultar’. Automáticamente, la plataforma avisará si eres uno de los beneficiarios.

4) En caso aparezcas como beneficiario, se te brindará información referente a la fecha y entidad financiera donde podrás cobrar el dinero.

Ten en cuenta lo siguiente: debes esperar que el Estado te proporcionen estos datos de manera virtual y no acudir a las entidades bancarias, para no formar aglomeraciones innecesarias y evitar el contagio del virus de la COVID-19.

El sitio web creado para consultar si eres uno de los miles de beneficiarios del bono 380 es yomequedoencasa.pe. Para ello, debes tener a la mano tu número de DNI, ya que con ello podrás ingresar los datos necesarios. Aquí te dirán si te toca recibir o no este bono.

¿Dónde consultar si soy beneficiario del segundo bono de 380 soles con DNI?

Para conocer si eres beneficiario del segundo bono de 380 soles, deberás ingresar al portal yomequedoencasa.pe y realizar los pasos que ahí se indican para confirmar la modalidad de pago que les corresponde y programar sus pagos de la manera más conveniente. Dicho portal también contiene instructivos sobre el procedimiento de cobro para cada modalidad.

¿Cuándo es la segunda entrega del bono de 380 soles Yo me quedo en casa?

Ya inició el pago del segundo bono de 380 soles. Como informó el Gobierno, este subsidio está dirigido a 3.5 millones de familias residentes en zonas urbanas.

"El avance de 380 soles inicial que está distribuyendo el Midis y Ministerio de Trabajo, ahora esta semana se va a continuar. Hay algunos hogares identificados y a partir de esta semana se completará el bono de 760 soles”, precisó el presidente Vizcarra.

Bono 380 soles: cronograma de pagos

Ante todo, la seguridad para evitar contagiarse con el nuevo coronavirus. Por eso, el Banco de la Nación informó que las personas que registraron sus números de celulares en la plataforma web del bono Yo me quedo en casa, desde el pasado 1 de mayo, recibirán una clave en su celular según el último dígito que aparezca en sus DNI.

La finalidad de este sistema es que conozcan cuando se hará efectivo el depósito y así se pueda evitar la aglomeración de personas de modo innecesario y exponiendo la salud de todos.

Conoce cuánto te tocará cobrar en el siguiente cuadro:

Cronograma de pagos

LINK de la plataforma del segundo bono de 380 soles

Para que averigües si eres uno de los beneficiarios del segundo bono de 380 soles, que fue autorizado por el Gobierno tras la extensión de la cuarentena, ingresa aquí: https://bono2.yomequedoencasa.pe

¿Cómo saber si accedo al bono de 380 soles Yo me quedo en casa?

Si quieres saber o confirmar si estás inscrito en el segundo grupo de pago del Bono de 380 soles ‘Yo me quedo en casa’, debes ingresar al siguiente enlace: https://bono.yomequedoencasa.pe

¿Cómo inscribirse al segundo bono de 380 soles?

Lamentamos decirte que no es posible inscribirse directamente al bono de 380 soles Yo me quedo en casa.

El Midis creó el padrón en base al Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), el cual evalúa a los hogares vulnerables aptos para recibir este monto. Por lo tanto no creas en nadie que te ofrezca inscribirte al Bono de 380 soles, porque podrías ser víctima de una estafa.

Paso a Paso para cobrar el segundo bono de 380 soles

- Para conocer si eres parte del padrón oficial, debes ingresar a la siguiente página web: https://bono.yomequedoencasa.pe

- Una vez dentro, llena los siguientes campos: número de DNI, fecha de nacimiento y completa el texto de la imagen que aparece en la parte inferior. Luego, clic en “consultar”.

- Si eres beneficiaria (o), aparecerán tus datos, fecha y lugar al que debes acudir para cobrar el bono de S/ 380. Si te corresponde cobrar el dinero y no te aparecen estos datos, ten paciencia. El Midis está buscando una agencia cerca a tu hogar.

- Si ya tienes una fecha de entrega programada, solo debes acudir a la agencia indicada en el día indicado. Recuerda llevar tu DNI.

- Una vez realizado el cobro, regresa a tu casa para continuar con el aislamiento obligatorio.

¿Cómo cobrar el segundo bono de 380 soles?

Existen cuatro métodos de pago para poder cobrar este bono:

1. Depósito en cuenta: Automáticamente deposita el dinero en una entidad bancaria y podrás cobrar el monto en la red de cajeros Multi Red del Banco de la Nación.

2. Billetera Tunki de Interbank: Este método hace que la persona beneficiada pueda retirar el dinero en cualquier cajero Globalnet. En caso de no tener la ‘Billetera Tunki’ se puede descargar en el Play Store o App Store, sino buscar más información en la web tunki.com.pe.

3. Banca por celular: Para ello, la persona beneficiada deberá completar los formularios con el nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, número telefónico y operador al que pertenece. Luego, te llegará un mensaje de texto al celular registrado en donde tendrás que digitar el código enviado para validar tu número.

- Podrás crear tu clave nacional y habrás tenido un registro exitoso. Próximamente te llegará un mensaje de texto con una clave de ingreso a la banca celular del Banco de la Nación.

- Al ingresar a la banca celular con la clase asignada podrás generar tu código de 5 dígitos que te permitirá retirar el subsidio monetario. Tu clave de retiro tendrá una validez de 48 horas y podrás usarlo en cualquiera de los cajeros Multi Red del Banco de la Nación.

4. Giro en ventanilla: podrás escoger el departamento, provincia y distrito más cercano, además de la agencia de banco asignado y el día más conveniente para ti. Para más información puedes llamar al 101 o ingresa a la web del midis.gob.pe.

Con estas cuatro modalidades se podrá evitar las aglomeraciones en los bancos y así hacer un retiro seguro del subsidio otorgado por el Gobierno. Además, si tienes la facilidad de obtenerlo mediante depósito a cuenta, tendrás la opción de cobrarlo en agentes Multi Red, ubicados en todo el país.

¿En qué bancos cobrar el segundo bono de 380 soles Yo me quedo en casa?

Además del Banco de la Nación, están las siguientes alternativas:

- Vía BCP

- Scotiabank

- Interbank

- BBVA Continental

- Banco De Comercio

- Caja Metropolitana

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar el bono de 380 soles?

Cabe recalcar que este Bono de 380 soles se puede cobrar hasta 30 días calendarios posteriores a que finalice la emergencia sanitaria de 3 meses. En caso existan personas que no cobren este bono, en el plazo de los siguientes 15 días calendarios el Banco de la Nación debe devolverlos a la cuenta del Tesoro Público.

¿Quiénes recibirán el segundo bono de 380 soles Yo me quedo en casa?

Las personas que ya cobraron el primero bono económico de 380 soles, no podrán recibir este nuevo subsidio. El estado de emergencia rige hasta el 26 de abril de 2020. Solo podrás trasladarte a tu centro laboral con un pase, si trabajas en centros de salud, bancos, farmacias, grifos, medios de comunicación, centrales telefónicas.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar la segunda parte del bono de 380 soles?

No existen requisitos, pues el Gobierno ya localizó a las personas que cobrarán dicho bono de 380 soles tras la crisis económica desatada por la COVID-19.

¿Puedo cobrar el segundo bono de 380 soles si no cobré el primero?

No. El Gobierno no entregará el segundo subsidio si no se ha cobrado el primero. Para consultar cuándo y dónde debes el gobierno habilitó el sitio web en el que los ciudadanos en condiciones de pobreza y pobreza extrema podrán confirmar si son beneficiarios del bono de 380 soles que ha dispuesto el Estado para ellos en la lucha contra el coronavirus. Colocando su DNI y fecha de nacimiento en este enlace.

¿Qué es el bono 380 soles Yo me quedo en casa?

El bono de 380 soles es un apoyo económico realizado por Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Dicho sustento está destinado para aquellas familias vulnerables que carecen de ingresos durante este estado de emergencia. Asimismo, será para aquellos hogares que también han recibido el primer bono de 380 soles.