Bono Yo me quedo en casa | Desde que se declaró el estado de emergencia nacional para contener la propagación del coronavirus (COVID-19) en el Perú, el Gobierno ha lanzado cuatro subsidios económicos para ayudar a los hogares pobres y extremadamente pobres durante la cuarentena. El primero de ellos fue un bono de S/ 380, que se entrega en dos partes. A partir del 28 de abril, se inició el segundo pago de “Yo me quedo en casa”, que beneficiará a cerca de 2.7 millones de familias peruanas, de acuerdo a información del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Para que los beneficiarios conozcan cuál es la forma de pago que les corresponde, deberán ingresar a la página web www.yomequedoencasa.pe.

Asimismo, el último subsidio monetario que anunció el presidente Martín Vizcarra es el Bono Familiar Universal, cuya plataforma se lanzará pronto. En esta nota, consulta el link y todos los detalles sobre la segunda entrega del bono “Yo me quedo en casa".

CONSULTA segundo bono 380 soles

Para conocer si eres beneficiario del bono “Yo me quedo en casa” debes ingresar a la página web https://bono2.yomequedoencasa.pe/. En esta plataforma te pedirán el número y la fecha de emisión de tu Documento Nacional de Identidad (DNI).

Luego, deberás marcar la opción “No soy un robot” y dar clic en “Consultar”. De esa forma, si accediste al subsidio de S/ 380, se te indicará cuándo podrás cobrarlo y a través de qué agencia bancaria.

El Midis ha señalado que para este segundo proceso del bono urbano, un promedio de 500.000 hogares que tienen cuenta en el Banco de la Nación recibirán el dinero vía transferencia directa.

¿Cómo saber si soy beneficiario del bono 380 soles?

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) informó que para la segunda entrega del bono “Yo me quedo en casa” los primeros en cobrar serán las 500.000 personas que no pudieron hacerlo en la primera armada.

"Ellos tendrán la prioridad y cobrarán los S/ 760 de una vez”, sostuvo la ministra Ariela Luna a TV Perú.

¿Dónde consultar si soy beneficiario del segundo bono de 380 soles con DNI?

Las personas que acceden al bono "Yo me quedo en casa" conocerán la modalidad de pago que les corresponde ingresando a la página yomequedoencasa.pe, portal web a través del cual confirmaron que eran beneficiarias del bono urbano para el primer pago.

Al ingresar al portal, se deben revisar primero los pasos a seguir según la modalidad asignada.

¿Cuándo es la segunda entrega del bono de 380 soles Yo me quedo en casa?

El cobro de la segunda armada del bono “Yo me quedo en casa” está disponible desde el 1 de mayo.

El Midis estimó que del total de 2.7 millones de hogares en pobreza y pobreza extrema del ámbito urbano que reciben el segundo pago del subsidio, poco más de 2 millones lo harán de manera virtual, es decir a través del depósito en cuenta del Banco de la Nación, el pago a través de la plataforma Tunki de Interbank y la banca por celular del BN.

Bono 380 soles: cronograma de pagos

El Midis estableció cuatro modalidades de pago. Para que los beneficiarios conozcan cuál es la modalidad que les corresponde, deben ingresar a la página web www.yomequedoencasa.pe.

La banca celular del Banco de la Nación, que funciona marcando en el celular *551#, es la forma de pago más importante de este segundo bono de S/ 380.

Para los beneficiarios que cobrarán a través de la banca celular del BN se estableció un cronograma de depósitos basado en el último dígito del DNI. Ello con el fin de evitar aglomeraciones durante la cuarentena.

Último dígito del DNI Puede cobrar a partir de 0 4 de mayo 1 5 de mayo 2 6 de mayo 3 7 de mayo 4 8 de mayo 5 9 de mayo 6 y 7 11 de mayo 8 y 9 12 de mayo Rezagados (beneficiarios que se inscribieron en la web a partir del lunes 4 de mayo) 13 de mayo

LINK de la plataforma del segundo bono de 380 soles

LINK de la plataforma del segundo bono de 380 soles

CONSULTA si eres beneficiario del bono "Yo me quedo en casa" en el siguiente enlace web: https://bono2.yomequedoencasa.pe/#!/

Una vez que conozcas toda la información para cobrar el subsidio monetario, recuerda que no debes compartir tu información personal a nadie. Además, no aceptes ayuda de grupos en redes sociales, no acudas a tramitadores y no divulgues tus códigos o claves de retiro.

¿Cómo saber si accedo al bono de 380 soles Yo me quedo en casa?

Ingresa tu número de DNI y fecha de emisión en el enlace YoMeQuedoEnCasa.pe.

- En caso seas beneficiario, se te indicará la fecha, turno y modalidad por la que podrás cobrarlo.

- Si la fecha y modalidad de cobro no aparecen, significa que esta información está en proceso y deberás consultar nuevamente en 24 horas. Prueba con todos los miembros de tu familia para saber si alguno salió como beneficiario.

- Si eres beneficiario pero no necesitas el bono por tu condición económica actual, es recomendable que no lo cobres. Notifica esto a través de la opción Registre el Caso de la página del bono. El dinero se destinará a otras familias que lo requieran.

¿Cómo inscribirse al segundo bono de 380 soles?

No es posible inscribirse directamente al bono de 380 soles Yo me quedo en casa ya que el Midis maneja un padrón del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), a través del cual se evalúa a los hogares vulnerables aptos para recibir este monto.

¿Cómo cobrar el segundo bono de 380 soles?

Para este segundo pago del bono “Yo me quedo en casa”, un promedio de 500.000 hogares que tienen cuenta en el Banco de la Nación recibirán el dinero vía transferencia directa.

Otras 70.000 familias accederán al monto a través de los servicios de billetera electrónica, mediante la App Tunki de Interbank.

Por otra parte, la banca por celular del Banco de la Nación facilitará el pago a más de un millón 500.000 hogares.

Asimismo, unas 700.000 familias retirarán el bono por giro en ventanilla del Banco de Crédito del Perú (BCP), BBVA Banco Continental, Banco de Comercio y la Caja Metropolitana de Lima.

Para esta modalidad, las personas que acceden al bono tendrán la opción de elegir la agencia del banco que se le ha asignado, así como el día que más le convenga cobrar el subsidio monetario.

Paso a paso para cobrar mi Bono de 380 soles

Solo necesitas seguir dos pasos para cobrar el bono “Yo me quedo en casa”. Primero, debes verificar si te corresponde el subsidio monetario.

Para ello, ingresa tu número de DNI y fecha de emisión en el enlace YoMeQuedoEnCasa.pe. En caso seas beneficiario, se te indicará la fecha, turno y modalidad por la que podrás cobrarlo.

Por último, cobra el bono siguiendo la modalidad indicada para acceder al pago. En caso se te indique acercarte a uno de los cajeros Multired del Banco de la Nación o Globalnet del banco Interbank, recuerda guardar la distancia adecuada con el resto de personas para evitar aglomeraciones.

Si la modalidad es a través de un giro bancario, no olvides llevar tu DNI. El uso de mascarilla es obligatorio. Asimismo, solo debe acercarse el beneficiario.

¿Cómo se recibirá el bono de 380 soles Yo me quedo en casa?

Existen cuatro modalidades para cobrar la segunda parte del bono “Yo me quedo en casa”:

- Depósito en cuenta en el Banco de la Nación: Se puede hacer el retiro en cualquier cajero automático Multired.

- Billetera electrónica Tunki de Interbank.

- Banca celular del BN.

- Asignación de giro por ventanilla, la cual debe ser agendada por los propios usuarios.

¿Dónde cobrar el segundo bono de 380 soles?

Para la entrega del segundo bono de 380 soles, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social informó que se realiza a través de varias modalidades de pago bancario móvil, como depósito en cuenta, billetera electrónica, banca por celular y giro bancario, con el fin de evitar la aglomeración de personas en los centros bancarios.

El Midis señaló que la segunda entrega del bono Yo me quedo en casa también se está realizando a través de las entidades financieras Interbank, BCP, BBVA, Banco de Comercio y Caja Metropolitana.

¿En qué bancos cobrar el segundo bono de 380 soles Yo me quedo en casa?

Si te tocó recoger el subsidio económico “Yo me quedo en casa” a través de giro por ventanilla, podrás elegir entre las agencias de los siguientes bancos:

- Banco de la Nación

- Banco de Crédito del Perú (BCP)

- BBVA Banco Continental

- Banco de Comercio

- Caja Metropolitana de Lima.

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar el bono de 380 soles?

El Decreto de Urgencia 044-2020 señala que el bono “Yo me quedo en casa" puede cobrarse como máximo hasta 30 días calendarios posteriores al término de la emergencia sanitaria.

Culminado dicho plazo, dentro de los 15 días calendario siguientes, el Banco de la Nación y las entidades financieras privadas en el país que hayan recibido el dinero destinado a ese subsidio económico deben extornarlo a la cuenta del Tesoro Público.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar la segunda parte del bono de 380 soles?

La única condición para que un hogar reciba el bono “Yo me quedo en casa” es tener la clasificación de pobre o pobre extremo en el padrón del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

El Gobierno ha invocado a la población a no acudir a los bancos para hacer este tipo de consultas. Las personas que tengan dudas sobre el proceso debne ingresar a la plataforma oficial YOMEQUEDOENCASA.PE, donde hallarán videos explicativos y toda la información sobre cómo funcionan las modalidades de pago habilitadas para esta entrega.

¿Quiénes recibirán el segundo bono de 380 soles Yo me quedo en casa?

De acuerdo a la ministra Ariela Luna del Midis, en el Perú existen alrededor de 9.9 millones de hogares de los cuáles 6.8 millones no cuentan con ingreso por planilla.

De esos hogares vulnerables, 2.7 millones son beneficiarios del bono “Yo me quedo en casa”, dirigido a hogares en pobreza y pobreza extrema; 800.000 lo son del bono para familias de trabajadores independientes; y poco más de 1 millón al Bono Rural.

¿Puedo cobrar el segundo bono de 380 soles si no cobré el primero?

Los hogares que no cobraron los primeros S/ 380 del bono “Yo me quedo en casa” tendrán prioridad y recibirán en total los S/ 760 en una sola armada.

Las personas que acceden al subsidio urbano conocerán la modalidad de pago que les corresponde ingresando a la página yomequedoencasa.pe, portal web a través del cual confirmaron que eran beneficiarias del bono urbano para el primer pago.

Al ingresar al portal, se deben revisar primero los pasos a seguir según la modalidad asignada.

¿Qué es el bono 380 soles Yo me quedo en casa?

El bono “Yo me quedo en casa” forma parte de las medidas del Gobierno para la protección económica de los hogares vulnerables ante el riesgo de propagación de la COVID-19.

Se trata de un subsidio monetario de S/ 380 a favor de los hogares en condición de pobreza o pobreza extrema de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares que se encuentren en los ámbitos geográficos con mayor vulnerabilidad sanitaria definidos por el Ministerio de Salud (Minsa).