Ingreso Solidario en Colombia: comprueba si eres una de los beneficiarios de de los 320.000 pesos

Ingreso Solidario lista por cédula | Averigua si eres uno de los beneficiarios del Ingreso Solidario DNP de $320.000 pesos. En vista que el Gobierno del presidente Iván Duque prolongó la cuarentena hasta el lunes 25 de mayo, el Gobierno tuvo que activar un plan económico con el objetivo para salvaguardar a las familias vulnerables que se han visto afectadas por la pandemia del coronavirus. Mediante esta propuesta, entonces, las autoridades gubernamentales planearon la entrega de una segunda armada de $160.000 a los grupos familiares vulnerables que se encuentran registrados dentro de la base de datos del Gobierno. Este sector de la población, que requiere una subvención económica para cubrir sus necesidades, forman parte de la Fase 2 de esta ayuda social y han sido contactados mediante mensajes de textos en los últimos días del mes de abril.

No obstante, se están presentando algunos problemas que se han vuelto concurridos por parte de la ciudadanía al momento de querer cobrar este subsidio económico: parte de la población no cuenta con un dispositivo móvil o no tiene acceso a la internet. Como medida de respuesta, el Gobierno de Colombia optó por enviar mensajes de textos a las personas para que tengan conocimiento de su inclusión dentro de este programa y cobrar su Ingreso Solidario DNP.

Por otro lado, Juan Londoño, viceministro de Hacienda, informó para Noticias RCN que aquellos que no llegaron a ser incluidos en el subsidio de desempleo, serán introducidos en el Ingreso Solidario "para así garantizarles un mínimo ingreso y que puedan cumplir con sus mínimas necesidades”.

Si deseas saber más sobre la lista de beneficiarios que han sido clasificados dentro del empadronamiento realizado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), MinSalud Sisbén, MinHacienda y MinTrabajo, mira toda la información en La República.

El Ingreso Solidario sigue llegando a miles de familias pobres y vulnerables. Más de un millón 600 mil hogares han recibido el giro de $160.000. A finales de este mes de mayo se entregará el segundo giro de 160.000 pesos pic.twitter.com/ewAHNmQ4M4 — dnp_colombia (@DNP_Colombia) May 11, 2020

¿Cómo saber si soy beneficiario del Ingreso Solidario DNP?

Si deseas saber si tu nombre figura en la lista de los beneficiarios del Ingreso Solidario DNP, tienes que ingresar a la página ingresosolidario.dnp.gov.co y corroborar si su cédula está dentro del grupo de los que reciben esta ayuda económica.

Asimismo, es importante tener en cuenta que solo se podrá acceder a este Ingreso Solidario DNP para aquellos que no formen parte de algún tipo de ayuda social del Estado, como por ejemplo Colombia Mayor, Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Devolución del IVA, además de ser considerados como pobres o pobres extremos.

¿Cómo cobrar el Ingreso Solidario DNP?

La primera forma de conseguir el Ingreso Solidario DNP es, primero, esperar la confirmación del depósito en la cuenta de ahorros de todos los ciudadanos que calificaron para este beneficio. Una vez sabido esto, podrán acercarse a la entidad bancaria y retirar la plata.

En el caso de las personas que no posean una cuenta bancaria, también recibirán un mensaje de texto para que accedan a las plataformas digitales de los bancos Bancolombia, Davivienda, Av Villas, y Movii, con el objetivo de crearse una cuenta y poder cobrar.

Así puede abrir una cuenta digital para recibir el Ingreso Solidario https://t.co/sK7lmKJ3In — Noticias RCN (@NoticiasRCN) May 12, 2020

¿Cuáles son los pasos para conocer si soy beneficiario del Ingreso Solidario DNP

Ingresar al portal del banco correspondiente y luego hacer clic en el botón “Consulte aquí si es beneficiario”. Luego, escribir el número de cédula y darle clic a la opción de “No soy un robot”. Enseguida se debe hacer click en “Buscar”. La base de datos del banco se encargará de comprobar si es unos de los beneficiarios. Caso contrario, le aparecerá la siguiente información: “No está en el listado de hogares beneficiarios del Ingreso Solidario". Para aquellos que si están calificados para recibir el apoyo económico, recibirán una notificación sobre la fecha y forma en cobrar la subvención.

NOTA: Es recomendable usar los datos de la cédula de tus familiares ya que podrían haber sido calificados para adquirir el Ingreso Solidario DNP, en caso no hayas sido beneficiado.

¿Qué hacer si cambié mi número o no tengo celular?

En primer lugar, el estado colombiano está informando mediante un mensaje de texto a todos aquellos que han accedido al Ingreso Solidario DNP.

Pero, en caso el beneficiado no posee un celular, deberá ingresar a la web https://ingresosolidario.dnp.gov.co/ e ingresar número de cédula en el espacio correspondiente para consultar y abrir una cuenta bancaria en caso no tenga una.

¿Tiene dudas sobre el ingreso solidario en medio de la emergencia por coronavirus? Comuníquese al 01 8000 128770. pic.twitter.com/z60wGaE528 — dnp_colombia (@DNP_Colombia) May 11, 2020

Para aquellos que han sido designados para cobrar esta ayuda económica, deberá habilitar una cuenta digital en la aplicación que el sistema le asigne, o también puede recibir la orden de retirar el efectivo en el Banco Agrario. En ese caso, podrá ingresar sin datos y solo deberá usar la SIM Card del equipo desde cualquier teléfono celular.

¿Qué sucede con las personas que no cobraron los primeros 160.000?

El Gobierno de Colombia ha informado que entregará en los próximos días los 160 mil pesos pendientes para los beneficiarios de Ingreso Solidario. Asimismo, director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, precisó que la transferencia de los 320.000 pesos será entregada en dos partes.

La cabeza del DNP aseguró que el segundo saldo pendiente será depositado cuando terminen con la entrega de la primera parte del Ingreso Solidario.

El Ingreso Solidario ha llegado a más de 1,6 millones de hogares pobres y vulnerables, afectados por la emergencia del coronavirus. Ya impactó a 650 municipios del país y sigue avanzando a medida que identifica a más beneficiarios. pic.twitter.com/9F7T5Tj7gV — dnp_colombia (@DNP_Colombia) May 8, 2020

¿Cómo se entregará el Ingreso Solidario DNP en la Etapa 2?

Para la entrega del Ingreso Solidario DNP en la etapa 2 es la siguiente:

Aquellas personas que no cuenten con una cuenta bancaria, serán contactados para la apertura de cuentas digitales (bancarizados). Una vez que haya terminado todo el proceso para la creación de la cuenta de ahorros, el abono será depositado en las siguientes 24 horas.

#IncentivosGuías | Recuerda que los requisitos para recibir el beneficio económico destinado a guías de turismo son: Tener inscripción activa y vigente en el RNT y no hacer parte de lo otro programa de ayuda social, ingreso solidario o compensación del IVA pic.twitter.com/uCxwcVHZZp — Vicepresidencia Colombia (@ViceColombia) May 11, 2020

En caso las personas no cuenten con un dispositivo móvil, las autoridades locales y organizaciones trabajarán para ponerse en contacto con estas personas mediante estrategias como listados del SIMAT, gestores culturales y bases actualizadas de la red de giros postales.