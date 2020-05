El presidente del Congreso, Manuel Merino, informó que la Mesa Directiva aceptó realizar este año el segundo Pleno Agrario de la historia, cuya agenda priorizará leyes a favor de los pequeños productores del país, afectados también ante la emergencia nacional.

“Frente a la crisis del sector agrario, que no está siendo atendido por el Ejecutivo en la magnitud que se necesita, reafirmamos nuestro compromiso desde la Mesa Directiva para articular acciones para hacer un Pleno Agrario, recogiendo el sentir y la necesidad de los productores”, declaró en conferencia de prensa este miércoles.

Al respecto, Clímaco Cárdenas, presidente de Convención del Agro peruano (Conveagro), señaló que dicho Pleno se realizaría en un plazo de 4 meses.

“Saludamos que el Congreso tenga un segundo Pleno Agrario histórico. Y también saludamos que apoyen la ampliación en la inversión en el sector agricultura. Se está pidiendo que se duplique a 1,4% del PBI, cuando en otros países destinan 8% porque consideran al sector como un sector estratégico”, indicó.

Asimismo, señaló que los pequeños agricultores “han cumplido con no subir los precios de los productos pese a la emergencia”, sin embargo, no se ha logrado resguardar que la cadena logística no se rompa, por lo que muchos productos han quedado en la chacra de los productores sin poder salir al mercado.

Ante ello, el gremio agrícola ha solicitado al gobierno un paquete de 5.000 millones de soles para reactivar el sector, como se habría solicitado en las mesas de diálogo que se instaló hace algunas semanas.

“No se puede seguir dejando de lado al sector agrario, se debe flexibilizar las compras estatales a los pequeños productores. Asimismo,solicitamos un comando de emergencia agraria, y mayor celeridad para la entrega del bono rural”, agregó el congresista de Acción Popular.