Bono rural 760 soles | El presidente Martín Vizcarra promulgó el 19 de abril el Decreto de Urgencia N° 042-2020 que dispone la creación del Bono Rural para ayudar económicamente a 1 millón 98 mil hogares de zonas rurales en condición de pobreza con 760 soles. Esta mañana el MIDIS publicó la web oficial en la que los beneficiarios pueden realizar la consulta de si accederán a este subsidio económico, así como las fechas y lugares de cobro.

Bono rural link para saber si soy beneficiario

Los pasos para realizar consulta son:

1) Ingresar a la web: https://bonorural.yomequedoencasa.pe/

2) Escribir tu número de DNI y fecha de emisión del mismo

3) Hacer click en consultar

PUEDES VER Bono Familiar Universal: entérate desde cuándo funcionaría y los requisitos para acceder

¿Cómo saber si soy beneficiario bono rural de 760 soles?

Ingresar a la web: https://bonorural.yomequedoencasa.pe/ y completa los datos que te solicitan. Una vez realizado esto verifica el código captcha y te mostrarán la fecha y lugar en la que podrás cobrar el dinero correspondiente al Bono Rural

¿Cuál es el link del bono rural de 760 soles?

Luego de que el Midis aprobara la lista de los que accederán al subsidio, se publicó el link oficial de consulta del bono rural de 760 soles. Para acceder a este, solo debes hacer click AQUÍ.

Bono Rural Foto: Agro Rural

¿Cómo saber si accedo al bono rural 2020?

Los hogares en condición de pobreza y extrema pobreza del ámbito rural podrán saber si acceden al bono por medio del Midis. Para ello debes de digitar tu número de DNI y fecha de emisión del mismo en la siguiente página web: https://bonorural.yomequedoencasa.pe/

¿Quiénes recibirán el bono rural Agrario de 760 soles?

Más de 1 millón 98 mil familias del sector rural accederán al subsidio para el cual el Gobierno ha calculado un presupuesto de 86 millones de soles.

Los beneficiarios son hogares en estado de pobreza y pobreza extrema que han sido identificados en base a un padrón que ha tomado en cuenta datos del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), así como de otros mecanismos de focalización del Midis.

¿Cómo cobrar el bono rural de 760 soles?

A causa de las diferentes realidades que vive cada familia que accederá al bono rural, el Midis ha señalado que las modalidades de cobro serán flexibles. Por ejemplo, se podrá realizar de manera presencial en las agencias bancarias, a través de transferencias electrónicas e incluso se evalúa llevar el dinero en efectivo hasta las casas de quienes habiten en las zonas más alejadas del país.

¿Dónde cobrar el bono agrario en zona rural 2020?

El retiro de los 760 soles del Bono rural se podrá realizar en cualquier sede de los bancos pertenecientes al sistema financiero nacional. Además, existe la opción de realizar la transacción de forma virtual y en algunos casos se podrá recibir el dinero en el propio domicilio.

¿En qué bancos se podrá cobrar el bono rural de 760 soles?

Las autoridades informaron que la población rural podrán acudir a cualquier entidad bancaria para que sea más sencillo el retiro de los 760 soles. Por eso, los beneficiarios deben acudir al banco portando su DNI para la validación de sus datos.

¿Puedo cobrar el bono rural si ya recibí otro bono del estado?

No, si has recibido algún otro subsidio (Bono Yo me quedo en casa o el Bono Independiente), no podrás disponer del bono rural. Para los ciudadanos que no han recibido ningún apoyo económico del Estado, se ha planificado el Bono Familiar Universal. Sin embargo, los que tampoco formen parte de esta lista, podrán inscribirse en una plataforma web que será anunciada por el Gobierno.

¿Qué es el bono rural 2020?

El Bono Rural fue creado con el objetivo de atender a más de 1 098 000 familias en el país que tienen como principal sustento la agricultura familiar, el padrón fue decretado a través de la Resolución Ministerial Nº 079-2020-MIDIS. Cada familia recibirá un pago de 760 soles para apoyarlos en la crisis económica a causa del COVID-19.

¿Cuáles son los bonos que está entregando el estado peruano 2020?

Además del Bono rural, el Estado está entregando otros subsidios, como el Bono Yo me quedo en casa, Bono independiente y el Bono familiar universal. Cada uno tiene como objetivo beneficiar a un sector de la población que se ha visto desprotegido por la pandemia del coronavirus. Dependiendo del tipo de subsidio, el Estado está repartiendo 380 soles, como mínimo, y 760 soles, como máximo.