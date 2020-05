Bono Anses IFE | La repartición de los 10.000 pesos otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) como parte del bono por Ingreso Familiar de Emergencia sigue su curso. La medida, anunciada por el presidente Alberto Fernández el último 6 de abril, tiene como objetivo ayudar a las familias más afectadas económicamente por la declaratoria de cuarentena, que ha originado el cese de gran parte de la actividad productiva en Argentina.

Según declaró Fernández en una conferencia de prensa el viernes 8 de mayo, hasta la fecha más de tres millones de argentinos se han visto beneficiados con la entrega de este bono. El mandatario precisó que el objetivo final es atender a un total de 8 millones de personas, a fin de garantizar su bienestar hasta que haya culminado la etapa de confinamiento.

¿Cómo puedo inscribirme para el Bono Anses?

La Anses ha habilitado la siguiente página web para la inscripción de quienes deseen recibir el subsidio de 10.000 pesos: www.anses.gob.ar. Una vez dentro de la plataforma, el usuario debe hacer clic en la pestaña "Atención Virtual”, la cual le mostrará los pasos a seguir para gestionar el reclamo del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

¿Cuándo vence el plazo para la inscripción en el Bono Anses?

El cronograma para ingresar la solicitud de acceso al Bono Anses ha sido publicado en la página web de la entidad. Allí se detallan los días, de acuerdo a la terminación del número de DNI, en los que cada persona debe realizar el proceso.

Lunes 11 y martes 12 de mayo: DNI terminados en 6

Miércoles 13 y jueves 14 de mayo: DNI terminados en 7

Viernes 15 y lunes 18 de mayo: DNI terminados en 8

Martes 19 y miércoles 20 de mayo: DNI terminados en 9

Si el plazo para inscribirte ya venció, tendrás la posibilidad de hacerlo a partir del 21 de mayo. Recuerda que la atención, de acuerdo a lo que indica el sitio web, es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y solo se admitirán 25.000 trámites diarios.

¿En qué fecha puedo cobrar el pago del Bono Anses?

Una vez registrada tu solicitud, podrás cobrar el bono de acuerdo al cronograma que te presentamos a continuación, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta el dígito final del DNI y la letra inicial del apellido del beneficiario. Puedes solicitar el pago en el local de Correo Argentino más cercano al domicilio que hayas declarado en Anses.

Cronograma de pagos de IFE. Foto: Anses

¿Qué día cobro el pago por Acreditación en CBU?

Cobro el 12 de mayo: DNI terminado en 4

Cobro el 13 de mayo: DNI terminado en 5

Cobro el 14 de mayo: DNI terminado en 6

Cobro el 15 de mayo: DNI terminado en 7

Cobro el 18 de mayo: DNI terminado en 8

Cobro el 19 de mayo: DNI terminado en 9

¿Cuándo cobro el pago por cajeros automáticos Red Link?

En el caso de esta modalidad de cobro, se han habilitado dos fechas para el retiro del dinero por cada dígito, distribución hecha teniendo en cuenta la capacidad operativa de Red Link. Para hacer efectivo el trámite, el beneficiario deberá contar con un código de extracción de 8 dígitos que le haya sido enviado previamente por mensaje de texto o correo electrónico.

Cobro el 12 y 13 de mayo: DNI terminado en 2

Cobro el 14 y 15 de mayo: DNI terminado en 3

Cobro el 18 y 19 de mayo: DNI terminado en 4

Cobro el 20 y 21 de mayo: DNI terminado en 5

Cobro el 22 y 26 de mayo: DNI terminado en 6

Cobro el 27 y 28 de mayo: DNI terminado en 7

Cobro el 29 de mayo y 1 de junio: DNI terminado en 8

Cobro el 2 y 3 de junio: DNI terminado en 9

¿Qué fecha cobro el pago por Red Banelco con DNI?

Podrás utilizar los cajeros automáticos, siempre y cuando revises tu número de terminación del DNI. Ingresa aquí a la aplicación de Anses. Según la opción Banelco, recibirás una clave o código de 6 dígitos para utilizarlo en el cajero.

Cobro el 12 de mayo: DNI terminado en 4

Cobro el 13 de mayo: DNI terminado en 5

Cobro el 14 de mayo: DNI terminado en 6

Cobro el 15 de mayo: DNI terminado en 7

Cobro el 18 de mayo: DNI terminado en 8

Cobro el 19 de mayo: DNI terminado en 9

¿Qué día cobro el pago por Cuenta DNI?

Cobro el 7 de mayo: DNI terminado en 1

Cobro el 8 de mayo: DNI terminado en 2

Cobro el 11 de mayo: DNI terminado en 3

Cobro el 12 de mayo: DNI terminado en 4

Cobro el 13 de mayo: DNI terminado en 5

Cobro el 14 de mayo: DNI terminado en 6

Cobro el 15 de mayo: DNI terminado en 7

Cobro el 18 de mayo: DNI terminado en 8

Cobro el 19 de mayo: DNI terminado en 9

Cronograma para rechazados del IFE

Las solicitudes para percibir el ingreso familiar de emergencia (IFE) de muchos ciudadanos fueron rechazadas; sin embargo, pueden pedir la revisión del caso siguiendo el siguiente cronograma.

- DNI terminados en 6: lunes 11 y martes 12 de mayo.

- DNI terminados en 7: miércoles 13 y jueves 14 de mayo.

- DNI terminados en 8: viernes 15 y lunes 18 de mayo.

- DNI terminados en 9: martes 19 y miércoles 20 de mayo.

¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir para recibir el Bono Anses?

Para ser beneficiario del Bono Anses, el usuario debe cumplir una serie de requisitos que incluyen: edad, nacionalidad, condición socioeconómica, etc. Estos son:

- Ser nativo argentino o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

- Tener entre 18 y 65 años de edad.

- Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; una prestación de desempleo; jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; planes sociales, salario social complementario u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

Anses bono extraordinario de 10.000: ¿cómo saber si cobro?

Han sido habilitados para cobrar este bono los padres que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las mujeres que perciben la Asignación por Embarazo, además del monotributista Social y los beneficiarios como único recurso monetario del Plan Progresar.

También están los monotributistas únicos, que no tengan otro ingreso declarado como asalariado en blanco, pensionado, jubilado o trabajador autónomo, ni trabajador registrado de casas particulares, inscritos en AFIP en categorías “A”, hasta $208 339 25 y “B" $313 108 87, de ingreso acumulado en los pasados 12 meses, un promedio mensual de $17 361 60 en el primer caso; y $26 092 40 en el segundo.

¿Cómo reclamar si tengo problemas para el cobro del subsidio?

Si lo consideras pertinente, puedes presentar tus quejas vía telefónica marcando el *130 desde el celular y por la línea fija 130. Además, el correo consultas@anses.gov.ar también estará disponible para que puedas hacer llegar tu reclamo y se ha anunciado la próxima apertura de una oficina de atención o “UDAI virtual" (más allá de analizar la reapertura controlada de las delegaciones de la Anses, denominadas UDAI o Unidad de Atención Integral).

Gobierno anuncia segundo bono IFE

El Gobierno anunció la entrega de un bono de 10.000 pesos para las familias vulnerables, que comenzó a entregarse el 21 de abril. Dicho bono denominado Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) es un ingreso que está siendo dirigido a los trabajadores informales, de casas particulares, monotributistas sociales y monotributistas de clase A y B. El pago es único y puedes ver si eres uno de los beneficiarios desde el portal www.anses.gob.ar con el número de DNI.

¿Cómo actualizar mis datos de Anses?

Así como ocurre con los reclamos, la rectificación y/o actualización de los datos personales registrados en la Anses puede hacerse por medio del correo consultas@anses.gob.ar o marcando el 130. Recuerda que para inscribirte al Bono de Ingreso Familiar de Emergencia de 10.000 pesos, los datos que ingreses deben coincidir con los que posee por la entidad.

Bono para jubilados de PAMI y Anses

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó este lunes 11 de mayo un subsidio fijo y extraordinario de 1.600 pesos que será entregado a más de medio millón de adultos mayores beneficiarios del programa Probienestar, iniciativa que entrega bolsones de alimentos a las personas adscritas. Las fechas para este nuevo pago a los jubilados aún no se conocen.

¿Qué hacer si no me llegó el código para cobrar el bono?

En caso que todavía no hayas recibido el código para acceder al cobro de los 10.000 pesos del subsidio, la Anses señaló que se han dispuesto las siguientes opciones para dejar constancia del reclamo:

-A Red Link (Punto Efectivo) al 011-4319-5465 (LINK)

-Dejar el reclamo en Banco Provincia en el 0810 222 2776.

También en caso que esos dígitos no llegaron en un mensaje de texto o mail, se debe proceder a:

1. Ingresar a www.anses.gob.ar y realizar la actualización de datos con la clave de seguridad social en MiAnses.

2. Específicamente verificar si el número de celular y la dirección están correctos.

3. Reclamar también al 130 o a través del sistema de atención virtual.

¿Puedo cobrar el segundo bono si ya cobré el primero?

Según lo declarado por Santiago Cafiero, jefe del Gabinete de Ministros de Argentina, en mayo se volverá a asignar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) debido a que se extendió la cuarentena obligatoria por coronavirus. Por lo tanto, este segundo bono debería estar disponible para quienes ya recibieron el primero. Sin embargo, no se precisaron las fechas exactas de este nuevo cobro.