Retiro AFP 2.000 soles | El Gobierno de Martín Vizcarra, a través del Ministerio de Economía, activó el pasado mes de abril el Decreto de Urgencia N° 038-2020, el mismo que autoriza que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones puedan disponer de hasta 2.000 soles de su fondo en la AFP. Este beneficio extraordinario está dirigido a los trabajadores que no hayan realizado aportes en febrero o marzo; que estén afiliados con sueldo igual o menor a los S/ 2.400; o los que ahora fueron seleccionados para acogerse a la suspensión perfecta de labores. El objetivo es permitir que los ciudadanos afectados económicamente por la pandemia del coronavirus puedan acceder a este porcentaje de sus aportes. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú (SBS) y la Asociación de AFP informó a través de sus canales las instrucciones respecto al procedimiento operativo a seguir.

Líneas abajo entérate todo sobre este proceso en la página web de la SBS donde además podrás conocer, por ejemplo, en qué AFP te encuentras o cuánto dinero tienes en tu fondo de pensiones.

Consulta retiro 2000 de AFP

Revisa todo lo relacionado con la devolución de hasta 2.000 soles de tu aporte a la AFP, como el cronograma para presentar la solicitud, cómo conocer la lista de beneficiarios y cómo saber los pasos a seguir dependiendo de la AFP en la que te encuentres adscrito.

¿Cómo saber si puedo retirar los 2000 soles de mi AFP?

Para averiguar si puedes acceder a la solicitud de devolución de 2.000 soles de tu fondo de pensiones, la Asociación de AFP y SBS ha puesto a disposición del público en general la siguiente plataforma web: www.consultaretiroafp.pe, donde tienes la opción de consultar si te corresponde o no este beneficio.

¿Cómo retirar los 2000 soles del AFP?

Si deseas disponer de los 2.000 soles de tus aportes a la AFP, debes ingresar a la página web de la Asociación de AFP, la cual te mostrará un cronograma para presentar tu solicitud, dependiendo del último dígito de tu documento de identidad. Recuerda que antes debes verificar si calificas como beneficiario de esta medida extraordinaria.

Cronograma de solicitud de AFP

La SBS publicó en sus canales oficiales el cronograma para la presentación de solicitudes de retiro y las evaluaciones de estas de acuerdo al grupo al que pertenezca el beneficiario.

- Los afiliados AFP de SBS que no hayan realizado aporte previsional obligatorio correspondiente a febrero: del 20 de abril al 4 de mayo de 2020.

- Los afiliados que no hayan realizado el aporte previsional obligatorio correspondiente a marzo: del 6 de mayo al 19 de mayo de 2020.

- Los trabajadores que ganen un monto igual o menor a S/ 2.400 y que hayan aportado en febrero: del 21 de mayo al 3 de junio de 2020.

- Los trabajadores que ganen un monto igual o menor a S/ 2.400 y que hayan aportado en marzo: del 5 de junio al 18 de junio de 2020.

- Los trabajadores en suspensión perfecta de labores: desde el 30 de abril en adelante, de acuerdo a la información disponible.

En el caso del segundo grupo, correspondiente a aquellos trabajadores que no aportaron en el mes de marzo, se han dispuesto fechas específicas para la presentación de sus solicitudes de acuerdo al número de su documento de identidad (DNI, carnet de extranjería, pasaporte, etc). Cabe aclarar que solo son dos días designados dependiendo de la última cifra de este documento (por ejemplo, aquellos cuyos documento termine en 0 o 1 pueden presentar su solicitud el 6 o el 13 de mayo, no del 6 al 13 de mayo).

Último dígito de documento de identidad Días habilitados para registrar la solicitud 0 o 1 6 o 13 de mayo 2 o 3 7 o 14 de mayo 4 o 5 8 o 15 de mayo 6 o 7 11 o 18 de mayo 8 o 9 12 o 19 de mayo Letra o valor numérico 6 o 13 de mayo

¿Cómo mandar mi solicitud de retiro AFP?

El proceso para solicitar el retiro de hasta 2.000 soles de tu fondo de pensiones es virtual y se realiza a través de la página web de la Asociación de AFP, a la cual puedes acceder haciendo clic en este enlace. Una vez allí, debes seguir los siguientes pasos:

Solicitud de retiro de 2.000 soles de la AFP.

Paso a paso

- Escoge tu tipo de documento de identidad (DNI, carnet de extranjería, pasaporte, etc).

- Ingresa el número de tu documento de identidad.

- Ingresa el dígito verificador (último dígito de tu documento).

- Ingresa tu fecha de nacimiento.

Cuando hayas hecho esto, la plataforma te permitirá registrar tu solicitud. Recuerda que solo puedes hacerlo en las fechas designadas por el cronograma, pues si lo intentas en una día distinto, el sistema no te habilitará esta opción.

¿Quiénes pueden retirar los 2000 soles del AFP?

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 038-2020, están facultados para retirar hasta 2.000 soles de su fondo de pensiones los afiliados que no hayan realizado aportes en los meses de febrero o marzo y los trabajadores con un sueldo igual o menor a los S/. 2.400 que sí hayan aportado en los meses antes señalados.

Además, desde el 30 de abril en adelante, también podrán hacerlo aquellos trabajadores cuyas empresas se hayan acogido a la suspensión perfecta de labores, siempre que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) haya verificado la situación.

¿Cómo saber en qué AFP estoy?

Si realizas aportes a la AFP, pero no sabes en cuál estás afiliado, debes ingresar a la plataforma digital de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para conocer en cuál de estas empresas estás adscrito. Puedes hacerlo desde el siguiente enlace: AQUÍ.

Retiro AFP Prima

SI realizas tus aportes en la AFP Prima, en el siguente link se detallan los pasos que debes seguir para acogerte a este beneficio: retiro de fondos Prima. Así podrás acceder a tu fondo de pensiones.

Teléfono: (01) 6157272

Retiro AFP Integra

AFP Integra cuenta con una plataforma web habilitada para informar a sus afiliados del procedimiento a seguir para solicitar la devolución de los aportes. Para conocer estos detalles, debes ingresar aquí: retiro de fondos Integra.

Teléfono: (01) 411-9191

Retiro AFP Profuturo

En AFP Profuturo los afiliados cuentan con el siguiente sitio web dispuesto por la empresa para informarse de los requerimientos a fin de solicitar hasta 2.000 soles de sus aportes: retiro de fondos Profuturo.

Teléfono: (01) 2152828

Retiro AFP Habitat

Si eres afiliado de AFP Habitat, la empresa ha habilitado una plataforma en la que puedes resolver tus dudas sobre los procedimientos para el retiro de 2.000 soles de tus aportes. Para ello debes ingresar a este link: retiro de fondos Habitat.

Teléfono: (01) 2302200

¿Cómo actualizar mis datos de mi AFP?

Cada AFP cuenta con la opción de actualizar los datos para sus afiliados en su plataforma virtual. Para realizar este proceso, puedes acceder desde tu buscador de internet al sitio web de la empresa en la que realices tus aportes.

¿Cómo ver mi estado de cuenta AFP?

Para revisar tu estado de cuenta, debes verificar los mensajes que tu AFP te haya hecho llegar a la cuenta de correo electrónico que proporcionaste al momento de afiliarte. Si no registras estas comunicaciones, comunícate con tu AFP.

¿Hasta cuándo puedo solicitar el retiro de mi AFP?

Los afiliados disponen de 60 días calendarios para presentar la solicitud de retiro de hasta el 25 % de su AFP por única vez.

Puedes revisar más detalles sobre la ley 31017, que establece medidas para aliviar la economía familiar y dinamizar la economía nacional en el año 2020, en el siguiente enlace.

Para información más detallada, puedes consultar en la página web de tu AFP.

¿Cuánto tiempo se demora en llegar el depósito mi AFP?

El plazo para hacer efectivo el pago del monto designado por cada afiliado es de máximo 6 días hábiles luego de presentada la solicitud. En este periodo de tiempo, la AFP deberá realizar el depósito en una cuenta bancaria proporcionada por el cliente.

¿Qué pasa si cobro mi AFP y tengo una deuda en el banco?

Aunque tengas una deuda bancaria, la entidad no podrá cobrarse esta con el dinero que recibas producto del retiro de tus aportes a la AFP.

¿En cuántas armadas me depositarán?

Dependiendo del grupo al que pertenezca el trabajador, la devolución de los aportes podrá ser cobrada en una o dos partes. Para los afiliados que no registren aportes en febrero o marzo, así como aquellos cuyas empresas se hayan acogido a la suspensión perfecta de labores, el pago se realizará en una sola armada.

En cambio, para aquellos con sueldo menor o igual a 2.400 soles y que sí registren aportes en febrero o marzo, el desembolso se fraccionará en dos armadas: una inicial de 1.000 soles el primer mes y la segunda con el monto restante al mes siguiente.

¿Debo ser titular de la cuenta a la que me depositarán?

Para responder esta duda debes comunicarte directamente con tu AFP por medio de los distintos canales que esta tenga habilitados: web, celular, entre otros.

¿Qué es la AFP?

Las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) son entidades financiera privadas pertenecientes al Sistema Privado de Pensiones (SPP) creadas en 1993 con la finalidad de administrar los fondos de pensiones bajo la modalidad de cuentas personales. Están bajo supervisión y fiscalización de la SBS.