Reinicio de actividades: Conoce el paso a paso para que tu empresa sea autorizada en la fase 1

En la primera fase del reactivación económica, tras la paralización por las medidas preventivas ante el avance de la COVID-19, se autorizó a 27 sectores para que puedan reanudar operaciones en mayo, dentro de las cuales se encuentran los rubros textil, restaurantes y comercio electrónico.

Para ello, el Ministerio de la Producción (Produce) publicó los protocolos y criterios de focalización para que las empresas de estos sectores puedan adaptarse y solicitar autorización para reiniciar actividades este mes.

PUEDES VER: Restaurantes serán capacitados en materia de bioseguridad por el Mincetur

Es así que, según datos de Produce, hoy iniciaron actividades 250 empresas que ya fueron autorizadas. Entre las más conocidas se encuentra Hiraoka, que ya empezó su periodo de reparto a domicilio, y en el caso de restaurantes, Rokys ya anunció su retorno desde mañana.

Pasos para solicitar autorización

Pero, ¿cómo estas empresas lograron la autorización para volver a operar? Para ello se debe seguir 8 pasos.

1. Ingresar a https://sistemasv3.produce.gob.pe/#/administrados

2. Selecciona la opción “SÍ”. Ingresa tu RUC y verifica si puedes realizar tu solicitud.

3. Si no tienes usuario, debes crearlo.

4. Completa el formulario y adjunta el Plan de Emergencia Sanitaria. Luego recibirás un correo confirmando tu registro.

5. Ingresa a tu casilla electrónica y encontrarás tu aprobación sectorial específica.

6. Luego te enviarán un correo con un enlace web para CONTINUAR con la INSCRIPCIÓN.

7. Te redireccionarán a la plataforma del Minsa. Llena tu formulario y adjunta tu Plan de Emergencia Sanitaria.

8. Al poco tiempo te llegará un correo con tu PERMISO PARA OPERAR.

Solicitud reinicio de actividades

Dificultades para inscribirse

Si bien la plataforma ya está habilitada, diversos usuarios de redes sociales reportaron que la plataforma está colapsada y no logran inscribirse.

“Las plataformas de inscripción no son amigables. Mucha gente quiere ingresar y no pueden. Y los números no contestan. Muchos tienen suerte y otros no”, manifestó por su parte Blanca Chávez, presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú).

Incluso se reportó un caso en que Produce autorizó y luego le rechazó el permiso. Este es el caso de la mype "Miss Cupcakes”, quien manifestó que Produce le envió un correo revocando la decisión y señalando que no cumplía con los criterios de focalización, sin mayor explicación.

¿Y la lista de empresas autorizadas?

Anteriormente, el ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Édgar Vásquez, señaló que el Gobierno publicará la lista de empresas autorizadas, con el fin de que los usuarios puedan tener la tranquilidad de saber quiénes tienen permiso porque cumplen con los protocolos sanitarios correspondientes.

Sin embargo, a la fecha se ha anunciado que hay 250 empresas que iniciarán operaciones, de las cuales 70 son restaurantes, y no se puede saber exactamente cuáles son.

“De los 70 restaurantes que ya tienen autorización, ni yo sé cuáles son. Debería publicarse la lista de las autorizadas”, sostuvo Chávez.