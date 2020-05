Ingreso Solidario DNP, consultar aquí: link para saber si recibiré el bono de 320.000 pesos y cómo cobrarlo

En esta nota podrás verificar si eres uno de los beneficiarios para el Ingreso Solidario DNP de $320.000. Tras el anuncio de la ampliación de la cuarentena hasta el 25 de mayo en Colombia por parte del presidente Iván Duque, el Gobierno puso en marcha un plan para incrementar la ayuda económica para las familias vulnerables afectadas por el nuevo coronavirus (COVID-19). Precisamente, para este mes de mayo se tiene prevista la entrega de un segundo giro por el valor de $160.000 con el objetivo de ayudar a tres millones de hogares vulnerables que necesitan del auxilio económico. Como beneficiarias, estas familias corresponden a la Fase 2 del programa y fueron contactadas en las últimas semanas de abril a través de mensajes de texto.

No obstante, existe todavía algunos problemas para hacer efectiva la entrega del subsidio económico a muchos beneficiarios que no tienen acceso a un teléfono celular o su equipo es de baja gama y no tiene Internet. Es por tal motivo que el Gobierno de Colombia está identificando a estos ciudadanos por mensaje de texto a fin de incluirlos en la entrega del Ingreso Solidario DNP.

PUEDES VER Cuarentena en Colombia: revisa las medidas implementadas por el Gobierno para prevenir el coronavirus

Asimismo, los cesantes que no aplicaron para el subsidio podrán anotarse en Ingreso Solidario. Juan Londoño, viceministro de Hacienda, afirmó que los ciudadanos cesantes que no pudieron calificar para el subsidio de desempleo, serán inscritas en el programa de apoyo Ingreso Solidario.

La lista de beneficiaros forma parte del padrón estructurado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), Sisbén, MinTrabajo, MinSalud y MinHacienda. Conoce más a través de La República.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Ingreso Solidario DNP?

Ingreso Solidario es un programa del gobierno de Colombia para beneficiar a 3 millones de familias que no hayan percibido ningún tipo de ayuda, que no integren las listas de los programas sociales Colombia Mayor, Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Devolución del IVA, y que además sean de extrema pobreza y vse necesitan inscripciones.

Los ciudadanos colombianos debe acceder a ingresosolidario.dnp.gov.co y mediante su cédula revisar si pertenecen al grupo de beneficiarios.

¿Cómo cobrar el Ingreso Solidario DNP?

- Ciudadanos con cuenta bancaria: A través de un mensaje de texto recibirán la confirmación de si el dinero ya fue depositado a su cuenta y que está listo para su retiro en corresponsales bancarios o cajeros electrónicos.

- Ciudadanos sin cuenta en ningún banco: De forma similar, mediante un mensaje de texto se entregará la información para cobrar el dinero a través de plataformas digitales destinadas al Ingreso Solidario en los bancos Bancolombia, Davivienda, Av Villas, y Movii.

¿Cuáles son los pasos para conocer si soy beneficiario del Ingreso Solidario DNP?

- Primero debe acceder al portal y luego hacer clic en el botón “Consulte aquí si es beneficiario”.

- A continuación, escribir el número de cédula y darle clic a la opción de “No soy un robot”.

- Hacer click en “Buscar”. La página se encargará entonces de verificar si estás entre los elegidos. De no haber salido elegido, saldrá el mensaje: “No está en el listado de HOGARES beneficiarios del Ingreso Solidario".

- Finalmente, si integras el grupo que será beneficiado con la ayuda económica, se te informará la fecha y de qué manera cobrar el Ingreso Solidario.

IMPORTANTE. En caso no haber salido elegido, se recomienda repetir la búsqueda con los datos de todos los miembros de tu familia que creas puedan aplicar a los requisitos del programa Ingreso Solidario..

¿Qué hacer si cambié mi número o no tengo celular?

Recibir un mensaje de texto a través del celular es la forma más efectiva para comprobar que una persona ha sido elegida como beneficiaria y en qué banco cobrar el Ingreso Solidario, el cual tendrá una nueva etapa a partir del 11 de mayo. Sin embargo, si usted no cuenta con celular o no llegó a recibir el mensaje de texto pues cambió su número de celular, el DNP sugiere consultar si es beneficiario y tras ello abrir una cuenta digital en donde se le sugiera.

En ese caso, usted debe acceder a ESTE ENLACE y colocar su primer nombre, apellido, número de cédula y fecha de expedición de esta. De ser beneficiario, debe a continuación abrir una cuenta digital en la aplicación que el sistema le asigne, a menos que sea enviado a retirar el dinero en el Banco Agrario. De ser así, podrá acceder sin datos y solo usando la SIM Card del equipo desde un celular inteligente o uno básico.

¿Qué sucede con las personas que no cobraron los primeros 160.000?

El director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, explicó que la transferencia total está fijada en 320.000 pesos, la cual será entregada en dos armadas y que el Gobierno Nacional girará en los próximos días los 160 mil pesos que hacen falta para los beneficiarios de Ingreso Solidario. Se prevé por tanto que beneficie a más de tres millones de familias.

De esta forma, el titular de la DPN aclaró que están a la espera de terminar con la entrega del primer monto a los hogares que ya fueron beneficiados para entregarles de nuevo el restante que fue prometido.

¿Cómo se entregará el Ingreso Solidario DNP en la Etapa 2?

Los procesos para que los beneficiarios reciban el giro solidario en la segunda etapa son los siguientes:

1. Los beneficiarios sin entidad financiera serán contactados para la apertura de cuentas digitales, bancarizados.

2. Después de haber realizado el proceso de apertura de la cuenta, por parte de la entidad financiera, el abono será realizado en las siguientes 24 horas.

Para dar con los beneficiarios que no cuenten con celular se pondrán en marcha estrategias como listados del SIMAT, gestores culturales, bases actualizadas de la red de giros postales y trabajo conjunto con autoridades y organizaciones locales.