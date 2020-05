Ingreso Solidario DNP: ¿Cómo consultar y dónde cobrar la ayuda de 320 mil pesos en Colombia?

Ingreso Solidario en Colombia | El incremento de los casos de coronavirus en Colombia obligó al presidente Iván Duque a extender la cuarentena hasta el próximo 25 de mayo. Para garantizar que los tres millones de familias más vulnerables del país puedan enfrentar esta crisis, el Gobierno dispuso que el Ingreso Solidario DNP se continúe entregando. Es así que este mes de mayo se otorgará el segundo giro de $160.000, por lo que los beneficiarios validados deberán contar con una cuenta bancaria digital. Las personas que accedan a esta ayuda económica serán contactadas a través de mensajes de texto, ya que algunos usuarios han presentado problemas de conectividad a internet.

Para acceder a este apoyo no es necesario tener intermediario o realizar una inscripción previa. Incluso, el Gobierno ha autorizado que los beneficiados abran una cuenta digital desde sus dispositivos móviles para recibir la transferencia monetaria. Se indicará en qué entidad deben hacer esta operación, puede ser en el Bancolombia, Davivienda, Movii y Banco Agrario.

Además, aquellas personas cesantes que no reciben ningún tipo de subsidio, podrán ser acreedoras del Ingreso Solidario, ya que el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, indicó en una entrevista con Noticias RCN que estos ciudadanos iban a ser inscritos para el apoyo económico.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Ingreso Solidario DNP?

Para conocer si es beneficiario del Ingreso Solidario DNP tendrá que ingresar a la web www.ingresosolidario.dnp.gov.co y seleccionar la opción ‘Consulta giros y beneficiarios en proceso’, que está ubicada en la parte superior derecha de la página.

Luego tendrá que colocar la información referente al tipo, número de documento, primer nombre y apellido. Al concluir, realizar la expedición del documento. Con estos datos el sistema le indicará si es beneficiario del Ingreso Solidario.

¿Cómo cobrar el Ingreso Solidario DNP?

En el caso de contar con una cuenta bancaria, recibirás un mensaje de texto en el que se indicará que el bono fue transferido. Es así que el retiro podrá realizarse a través de cajeros electrónicos o corresponsales bancarios.

Al no tener una cuenta bancaria, el mensaje de texto tendrá instrucciones para hacer el cobro. Para esto, contarás con la disponibilidad de las plataformas digitales de los bancos Bancolombia, Movii, Av Villas y Davivienda para cobrar el Ingreso Solidario.

¿Cuáles son los pasos para conocer si soy beneficiario del Ingreso Solidario DNP?

Conocer si es beneficiario del Ingreso Solidario DNP es muy sencillo. Solo tendrá que acceder al portal web www.ingrsosolidario.dnp.gov.co y seguir los siguientes pasos:

- Seleccionar el botón Consulta giros y beneficiarios en proceso

- Ingresar el número de cédula, primer nombre y apellidos y fecha de expedición del documento

- Al darle clic en Consultar, la página te indicará si has sido seleccionado. En caso contrario, aparecerá el texto “No está en el listado de HOGARES beneficiarios del Ingreso Solidario”.

- Si fuiste beneficiario, recibirás información de los días y cómo cobrar el Ingreso Solidario.

¿Qué hacer si cambié mi número o no tengo celular?

El haber cambiado de número o no contar con un celular no será un impedimento para recibir la ayuda económica. El DNP ha recomendado a la ciudadanía que en caso de no haber recibido el mensaje texto por esas causales, podrán verificar si es beneficiario a través de ESTE LINK y proceder a abrir una cuenta digital en la entidad bancaria que se le indique.

­¿Qué sucede con las personas que no cobraron los primeros 160.000?

En lo que respecta a las personas que no cobraron la primera armada de los 160.000 pesos, el director del Departamento de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, señaló que están a la espera de culminar con el primer monto a las familias beneficiadas para hacer entrega del restante.

¿Cómo se entregará el Ingreso Solidario DNP en la Etapa 2?

La Etapa 2 de la entrega del Ingreso Solidario tiene dos procesos que deberán cumplirse para que los beneficiarios reciban el dinero:

1. Beneficiario sin entidad financiera. Este grupo de personas serán contactadas para que abran cuentas digitales

2. Recepción del abono. Una vez que la cuenta sea aperturada, el dinero será ingresado en las siguientes 24 horas

Cuando reciba la confirmación del depósito del Ingreso Solidario, podrá retirarlo en cajeros electrónicos.

