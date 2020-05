Bono 380 ‘Yo me quedo en casa': quiénes son los beneficiaros, dónde consultar con DNI y cuál es el LINK oficial

CONSULTA AQUÍ Segundo Bono 380 Quédate en Casa link | Luego de que el Gobierno peruano decretara estado de emergencia por el nuevo coronavirus (COVID-19) en Perú, y para reducir el impacto económico generado a causa de pandemia, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto de Urgencia N° 027-2020 que establece la entrega de un segundo subsidio económico de 380 soles para las familias en condición de pobreza y extrema pobreza, a fin de que puedan subsistir durante el estado de emergencia. Para asegurar que la población pueda conocer si accede a este beneficio, se habilitó la página web yomequedoencasa.pe.

El Ministerio de Inclusión Social (Midis) estableció para quienes no habían recibido el bono en un inicio, un pago de 760 soles en una solo armada y los que ya habían cobrado el primer monto, un segundo desembolso. Este auxilio económico se suma a otros como el Bono Familiar Universal, Bono Independiente y Bono Rural, que reforzarán la crisis económica a consecuencia de la pandemia, los cuales pueden cobrarse a través del Banco de la Nación.

CONSULTA segundo bono 380 soles

Si quieres consultar si estás incluido en el segundo grupo de pago del Bono de 380 soles ‘Yo me quedo en casa’, ingresa al siguiente enlace: https://bono.yomequedoencasa.pe/

Hoy iniciamos la programación para la entrega del segundo subsidio #YoMeQuedoEnCasa.

¿Cómo saber si soy beneficiario del bono 380 soles?

Navegar en la plataforma virtual Yo me quedo en casa del Midis es súmamente fácil. Para que los peruanos puedan conocer si son beneficiarios del subsidio, deben seguir los siguientes pasos:

1) Ingresa a https://bono.yomequedoencasa.pe/

2) Coloca tu número de DNI, fecha de nacimiento y código de seguridad.

3) Posteriormente, haz clic en 'Consultar’. Automáticamente, la plataforma avisará si eres uno de los beneficiarios.

4) En caso de ser considerado beneficiario, se te brindará información referente a la fecha y entidad financiera donde podrás cobrar el dinero.

Recuerda que debes esperar que te proporcionen estos datos y no acudir a las entidades bancarias para no formar aglomeraciones.

¿Dónde consultar si soy beneficiario del segundo bono de 380 soles con DNI?

La página https://bono.yomequedoencasa.pe/ es el único medio oficial del Gobierno peruano para consultar si estás incluido en el pago del Bono de 380 soles ‘Yo me quedo en casa’.

Bono 380 soles: cronograma de pagos

El Banco de la Nación informó que, las personas que han registrado sus números de celulares desde el pasado 1 de mayo en la web del bono Yo me quedo en casa, recibirán una clave vía Banca celular para que se les haga efectivo el depósito y así evitar el la aglomeración de personas.

Último dígito del DNI Fecha de envío de clave de acceso y depósito en celular 0 Lunes 4 de mayo 1 Martes 5 de mayo 2 Miércoles 6 de mayo 3 Jueves 7 de mayo 4 Viernes 8 de mayo 5 Sábado 9 de mayo 6 y 7 Lunes 11 de mayo 8 y 9 Martes 12 de mayo Rezagados (para los que se inscriban a partir del 04/05/2020) Miércoles 13 de mayo

LINK de la plataforma del segundo bono de 380 soles

Para que averigües si eres uno de los beneficiarios del segundo bono de 380 soles, que fue autorizado por el Gobierno tras la extensión de la cuarentena, ingresa aquí: https://bono2.yomequedoencasa.pe/#!/

Vizcarra anuncia prolongación de horario de bancos para cobro de bonos

El presidente Martín Vizcarra anunció que el horario de toque de queda empezaría, desde el lunes 11 de mayo, a las 08:00 p.m. De esta forma, indicó, los bancos podrán atender por más tiempo a las personas que se acerquen a las agencias para cobrar los bonos que está entregando el Estado.

¿Cómo saber si accedo al bono de 380 soles Yo me quedo en casa?

Si quieres saber o confirmar si perteneces al segundo grupo de pago del Bono de 380 soles ‘Yo me quedo en casa’, debes ingresar al siguiente enlace: https://bono.yomequedoencasa.pe/

¿Cómo inscribirse al segundo bono de 380 soles?

No es posible inscribirse directamente al bono de 380 soles Yo me quedo en casa, ya que el Midis maneja un padrón del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), a través del cual se evalúa a los hogares vulnerables aptos para recibir este monto.

¿Cómo cobrar el segundo bono de 380 soles?

Para recibir el subsidio Yo me quedo en casa, debes acercarte a uno de los cajeros Multired del Banco de la Nación o Globalnet del banco Interbank. No te olvides que debes guardar la distancia adecuada para evitar aglomeraciones y no recibir ayuda de extraños.

En caso te señalen que recibirás el bono, a través de un giro bancario, no olvides además llevar tu DNI. El uso de mascarilla es obligatorio. Solo debe acercarse el beneficiario.

Paso a paso para cobrar mi Bono de 380 soles

Ingresa tu número de DNI y fecha de emisión en el siguente enlace: yomequedoencasa.pe.

- En caso seas beneficiario, se te indicará la fecha, turno y modalidad por la que podrás cobrarlo.

- Si la fecha y modalidad de cobro no aparecen, significa que esta información está en proceso y deberás consultar nuevamente en 24 horas. Prueba con todos los miembros de tu familia para saber si alguno salió como beneficiario.

- Si eres beneficiario pero no necesitas el bono por tu condición económica actual, te pedimos que no lo cobres. Registra tu caso enviando un correo a consultas@midis.gob.pe con el asunto: ‘No considero estar en situación de pobreza’. El dinero se destinará a otras familias que lo requieran.

¿Cómo se recibirá el bono de 380 soles Yo me quedo en casa?

Para la entrega del segundo bono de 380 soles, el Midis informó que se realizará a través de varias modalidades de pago bancario móvil, como depósito en cuenta, billetera electrónica, banca por celular y giro bancario, con el fin de evitar la aglomeración de personas en los centros bancarios.

¿Dónde cobrar el segundo bono de 380 soles?

La modalidades de pago de este bono son depósito en cuenta, banca por celular del Banco de la Nación, billetera electrónica Tunki de Interbank y giro por ventanilla por BBVA, BCP, Banco de Comercio y Caja Metropolitana.

¿En qué bancos cobrar el segundo bono de 380 soles Yo me quedo en casa?

El Midis informó que la segunda entrega del bono Yo me quedo en casa se está realizando a través de los bancos Interbank, BCP, BBVA, Banco de Comercio y Caja Metropolitana.

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar el bono de 380 soles?

Pese a lo que muchos piensan, sí hay un plazo máximo para cobrar el Bono 380 Yo me quedo en casa.

Como máximo deberás retirar tus 380 soles en un plazo de 30 días calendarios posteriores a la culminación del estado de emergencia nacional.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar la segunda parte del bono de 380 soles?

El principal requisito para obtener el segundo bono de 380 soles es figurar en la clasificación de pobre o pobre extremo del padrón del SISFOH.

¿Quiénes recibirán el segundo bono de 380 soles Yo me quedo en casa?

El bono de 380 soles está destinado a los hogares más vulnerables de nuestro país para que puedan solventarse económicamente durante el estado de emergencia nacional, que ha sido ampliado hasta el domingo 24 de mayo.

¿Puedo cobrar el segundo bono de 380 soles si no cobré el primero?

No. El Ejecutivo informó que solo los que han recibido el primer bono de 380 soles podrán cobrar el segundo subsidio. Para consultar dónde y cuándo recibir el beneficio con DNI, haz click AQUÍ.

¿Qué es el bono 380 soles Yo me quedo en casa?

El bono de 380 Yo me quedo en casa es el primer subsidio que anunció el Gobierno, a fin de apoyar económicamente a las familias en condición de pobreza y extrema pobreza, que estaban sufriendo las consecuencias del estado de emergencia por el coronavirus en Perú.