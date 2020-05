CONSULTA Bono rural 760 soles | Dentro de los diferentes subsidios para beneficiar a la población afectada por el estado de emergencia, el Gobierno anunció la creación del Bono Rural, destinado a ayudar económicamente a las familias de zonas rurales con un monto de 760 soles. El presidente Martín Vizcarra realizó el anuncio a través del Decreto de Urgencia N° 042-2020 promulgado el 19 de abril, con el objetivo de alcanzar a más de 1 millón 98 mil hogares. Por su parte la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, señaló que este bono se podrá empezar a cobrar a partir del 11 de mayo y que los beneficiarios serán notificados por medio de mensajes de texto en sus teléfonos celulares, no a través de páginas web como en el caso del Bono Yo me quedo en casa, Bono independiente y Bono Familiar Universal.

En el texto de la norma se señala que este bono “establece medidas extraordinarias destinadas a coadyuvar y a disminuir la afectación de la economía peruana de los hogares en situación de pobreza o pobreza extrema en los ámbitos rurales frente a la COVID-19”. A continuación te detallamos todos los aspectos que debes conocer para cómo cobrar el subsidio si eres beneficiario.

¿Cómo saber si soy beneficiario del bono rural de 760 soles?

La lista de personas a quienes se hará entrega del Bono rural ya está en manos del Gobierno, el cual notificará a los accesitarios mediante mensajes de texto. Además, también se les informará del lugar donde deben hacer efectivo el recojo de los S/ 760 destinados como apoyo.

¿Dónde ver si soy beneficiario del bono rural 2020 con mi DNI?

Como ya se informó, las personas elegidas para ser beneficiadas con el Bono rural recibirán un mensaje de texto en sus teléfonos celulares en el que se les confirmará no solo la entrega del dinero, sino también en qué entidad bancaria podrán hacer el retiro.

Por lo tanto, no hay manera de saber quiénes acceden a esta ayuda con el número de DNI, pues las autoridades no han informado de alguna modalidad que incluya la validación de este dato personal para dar a conocer a los beneficiarios.

¿Cuándo comienza la entrega del bono rural agrario?

Ariela Luna, titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), señaló en una entrevista con RPP que la fecha de inicio para el reparto del Bono rural es el lunes 11 de mayo.

¿Cuál es el link del bono rural de 760 soles?

A diferencia de otros subsidios como el Bono Yo me quedo en casa, o el Bono Familiar Universal, para el Bono rural no existe ni se ha anunciado la creación de una plataforma web para realizar consultas. Toda la información pertinente para los beneficiarios de este bono se les hará llegar vía mensaje de texto.

La ministra Ariela Luna hizo recomendó a la población no dejarse engañar por personas inescrupulosas que soliciten información personal, pues aseguró su ministerio no está incurriendo en estas medidas para realizar la inscripción a esta ayuda del Estado.

¿Cómo saber si accedo al bono rural 2020?

Las personas que resulten beneficiadas con el Bono rural solo podrán enterarse a través de mensajes de texto de su inclusión en la lista para el cobro de los 760 soles. No se podrán realizar consultas en ninguna página web ni por ningún otro medio. El Midis aclaró que se manejan varias opciones para hacer efectivo el pago del dinero, desde transferencias por aplicaciones electrónicas hasta la entrega en efectivo del dinero en los domicilios.

¿Quiénes recibirán el bono rural Agrario de 760 soles?

El sector de la población considerado en la entrega de este bono es el que pertenece a hogares en condición de pobreza o pobreza extrema asentados en ámbitos rurales. El padrón final de beneficiarios ha sido elaborado tomando en cuenta datos del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), así como de otros mecanismos de focalización del Midis.

¿Dónde consultar el bono rural de 760 soles?

No se han habilitado opciones para realizar consultas acerca del bono rural. El único canal oficial confirmado para dar a conocer quiénes son los beneficiados son los mensajes de texto que el Gobierno enviará a cada persona incluida en el padrón final de accesitarios a los 760 soles.

¿Existe una plataforma virtual para consultar el bono rural?

El Bono rural es, hasta el momento, el único de los subsidios que no tiene habilitada una página web, link, o plataforma virtual en la cual consultar si una persona está inscrita o no en la lista de beneficiarios. La titular del Midis, Ariela Luna, reiteró en varias oportunidades que la información pertinente se hará llegar a los beneficiarios de manera directa vía mensajes de texto.

Por tanto, cualquier enlace o página web en el que se anuncien consultas sobre el bono rural no es de confianza y se recomiendo a las personas abstenerse de visitar dichos sitios.

¿Cómo cobrar el bono rural de 760 soles?

Debido a las diferentes realidades que vive cada familia que será beneficiada con el bono rural, el Midis ha señalado que las modalidades de cobro serán flexibles. Por ejemplo, se podrá realizar de manera presencial en las agencias bancarias, a través de transferencias electrónicas e incluso se evalúa llevar el dinero en efectivo hasta las casas de quienes habiten en las zonas más alejadas del país.

¿Dónde cobrar el bono agrario en zona rural 2020?

El pago de los 760 soles que contempla el bono rural estará disponible en cualquier sede de los bancos pertenecientes al sistema financiero nacional. No obstante, también existe la opción de realizar la transacción de forma virtual y, en los casos más extremos, recibir el dinero en el propio domicilio.

¿En qué bancos se podrá cobrar el bono rural de 760 soles?

Las autoridades informaron que el retiro de este bono se podrá realizar en cualquier entidad bancaria, con el objetivo de facilitar a la población el acceso a los centros de cobranza. Para ello, la persona beneficiada debe acudir al banco donde desee recibir los 760 soles correspondientes portando su DNI para la validación de sus datos.

¿Puedo cobrar el bono rural si ya recibí otro bono del estado?

No, cada uno de los bonos creados por el Estado es excluyente, por lo que aquellas personas que ya hayan sido beneficiadas con el Bono Independiente o Bono Yo me quedo en casa no podrán acceder a este Bono rural. De la misma forma, quienes cobren el bono rural no tendrán permitido solicitar cualquiera de los otros subsidios existentes.

¿Qué es el bono rural 2020?

El Bono Rural fue creado con el objetivo de atender a más de 1 098 000 hogares en el país que tienen como principal sustento la agricultura familiar. Para ello, se le hará a cada uno un pago de 760 soles, provenientes de un presupuesto asginado de 86 millones de soles, según informó el Ejecutivo.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) comunicó que se enviará un mensaje de texto a quienes estén incluidos en el padrón de beneficiarios, decretado a través de la Resolución Ministerial Nº 079-2020-MIDIS.

¿Cuáles son los bonos que está entregando el estado peruano 2020?

Además del Bono rural, el Estado dispuso la creación de otros subsidios, como el Bono Yo me quedo en casa, Bono independiente el Bono familiar universal. Cada uno está destinado para un sector de la población en específico, y la cantidad de dinero a repartirse oscila entre 380 soles, como mínimo, y 760 soles, como máximo.