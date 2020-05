Bono Independiente | Tras la pandemia del coronavirus que azota el país y a pocos días de recién iniciar el estado de emergencia, el Gobierno peruano decretó que alrededor de 959,695 trabajadores peruanos independientes tengan acceso a un bono extraordinario de 380 soles para abastecer la canasta básica familiar, publicando de esta forma el LINK de consulta y plataforma digital bonoindependiente.pe, desde la cual se puede conocer si eres beneficiario de este monto. A raíz de la extensión de las medidas restrictivas, se amplió el subsidio económico a un monto de 760 soles, cuya entrega inició el último martes 28 de abril. La disposición de este ingreso extraordinario se puede realizar a través de depósito en cuenta, billetera electrónica, banca por celular y giro bancario, con el fin de evitar la aglomeración de personas en los centros bancarios. Entre los requisitos para acceder al Bono Independiente, el gobierno estipuló que el hogar debe ser calificado como NO POBRE, según el SISFOH, no ser beneficiario de los programas Juntos, Pensión 65 o Contigo, no haber recibido algún otro bono del MIDIS como el Bono Yo me Quedo en Casa, entre otros.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Bono Independiente?

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) identificó a los beneficiarios del bono independiente ubicando los hogares con mayor grado de vulnerabilidad de nuestro país. Esto a través de unas bases de datos oficiales.

Por ello, los beneficiarios del Bono Independiente deben cumplir las siguientes condiciones:

1. Deben figurar en el Padrón General de Hogares del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

2. Los hogares deben estar ubicados en lugares geográficos con mayor vulnerabilidad sanitaria, según el Minsa.

3. No deben estar incluidos en algún programa social del Estado como Contigo, Juntos, Pensión 65, ni haber recibido el bono de 380 soles del Midis.

4. Los miembros beneficiarios no deben estar en planillas del sector público o privado ni tener contrato con el sector público.

5. Deben tener ingresos mensuales menores a los 1.200 soles, conforme a información de Sunat y de la SBS.

¿Cómo inscribirme en Bono Independiente?

Para recibir el Bono Independiente no hay inscripciones. Todos los beneficiarios del bono independiente se encuentran en un padrón, que ya está elaborado a través de distintas categorías como Hogares calificados como no pobres en el Padrón General de Hogares (PGH) del Midis, Hogares con mayor vulnerabilidad sanitaria según el MINSA, entre otras categorías.

Asimismo, si está interesado en saber si puede acceder al dinero, solo debe ingresar a www.bonoindependiente.pe con su número y fecha de emisión del DNI.

¿Dónde puedo cobrar el Bono Independiente?

El ente oficial que está autorizado para dicha transacción equivalente a 380 soles es el Banco de la Nación. Ahí se realizará el abono correspondiente del subsidio económico para trabajadores de hogares vulnerables.

No obstante, si no posee una cuenta en dicha entidad bancaria, se le enviará un mensaje de texto a fin de que utilice la Banca Móvil.

¿Cuándo puedo cobrar el Bono Independiente?

El primer pago del Bono Independiente empezó el 8 de abril, pero la segunda inició el martes 28 de abril, a través del Banco de la Nación y otros canales de pago.

En principio se estableció un cronograma de pagos según el último dígito del número de DNI de los beneficiarios:

Último dígito Fecha 0 y 1 28 de abril 2 y 3 29 de abril 4 y 5 30 de abril 6 y 7 1 de mayo 8 y 9 2 de mayo

Sin embargo, ahora que pasó la fecha, el MTPE solo informa que el retiro del los 380 soles se puede hacer sin restricción.

¿Cuál es el link de la página Bono Independiente?

Si quieres ingresar a la página oficial del Bono Independiente solo debes ingresar al siguiente enlace AQUÍ, donde podrás conocer si eres uno de los beneficiarios del Bono Independiente.

Para ingresar, necesitas tener a la mano tu número de DNI y la fecha de emisión del mismo.

¿En qué bancos puedo cobrar Bono Independiente?

La segunda armada del Bono Independiente, solo se pagará a través del Banco de la Nación.

Quienes tengan una cuenta en dicha entidad recibirán el dinero directamente a sus tarjetas. Por otro lado, los que no tengan una cuenta recibirán un mensaje de texto (SMS) para que hagan efectivo el cobro mediante la Banca Móvil de la entidad bancaria.

¿Quiénes cobran el bono independiente?

Los hogares que serán beneficiados con el subsidio para trabajadores independientes son aquellos que están incluidos en el Padrón General de Hogares del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con la clasificación de ‘no pobre’, no estar en planillas del sector público o privado y recibir ingresos menores a los 1.200 soles.

¿Cuál es la plataforma del Bono Independiente?

Para conocer si eres accedes al bono independiente solo tienes que ingresar al siguiente LINK, llenar los datos que te soliciten y la página te dirá si accedes o no al subsidio.

¿Cómo me registro para el Bono Independiente?

No es necesario ninguna inscripción para acceder al Bono Independiente, pues el padrón de los beneficiarios ya se ha elaborado en base a distintos documentos como el Padrón General de Hogares (PGH) y los Hogares con mayor vulnerabilidad sanitaria según el MINSA.