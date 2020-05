Bono Familiar Universal | La pandemia del coronavirus ocasionó que el Gobierno implementara una serie de bonos para apalear la afectación económica en la población como el Bono Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural. En esa línea publicó el Decreto de Urgencia N° 052-2020 que “establece medidas extraordinarias para reducir el impacto negativo en la economía de los hogares afectados por las medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria a nivel nacional”. Los 760 soles que se entregarán como parte de este subsidio serán en una sola arma y en palabras del presidente Martín Vizcarra “beneficiarán al 75 % de hogares del país”. Por su parte, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Mariela Luna, estimó que la web oficial de consulta se habilitará entre el 8 y 10 de mayo, tal como se hizo en anteriores oportunidades con la página yomequedoencasa.midis.gob.pe y del bonoindependiente.pe. Cabe precisar que el monto se podrá cobrar en la agencia bancaria más cercana, así como por aplicaciones o Banca móvil.

¿Cómo saber si soy beneficiario del bono familiar universal 2020?

La lista oficial de los ciudadanos que podrán acceder al Bono familiar universal ha sido elaborado por el Midis en base a la información del Padrón General de Hogares, los datos del censo del 2017 y del DNI.

El sitio web para verificar si eres beneficiario o no se lanzará entre el 8 y 10 de mayo. Además, la ministra Ariela Luna ha recalcado que también se habilitará otra página para que las familias que no han recibido ningún bono puedan registrarse.

¿Cómo inscribirme al Bono familiar universal en Perú?

El padrón oficial de quienes recibirán el Bono familiar universal será elaborado por el Midis y se conocerá esta semana a través de una plataforma virtual. Los que no estén incluidos y no hayan recibido el bono Yo me quedo en casa, Bono independiente o Bono rural podrán inscribirse en otra web para que se evalúe su caso y se les pueda entregar los 760 soles.

LINK del Bono familiar universal de 760 soles

La página para corroborar si la persona accede al bono todavía no está activa. Sin embargo, la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social explicó que entre 8 y 10 de mayo la plataforma estará lista.

¿Cómo cobrar el bono familiar universal de 760 soles?

El presidente Martín Vizcarra declaró que para cobrar el nuevo bono se tendrá en cuenta la entidad financiera más próxima al hogar del beneficiario.

Por su parte, el primer ministro, Vicente Zeballos, ha explicado que para realizar este pago se dispondrá de todo el sistema financiero y no solo de un banco.

¿Cómo es la modalidad de pago para el Bono familiar universal 2020?

El premier Vicente Zeballos recalcó que se tendrán en cuenta varias modalidades de pago como aplicaciones o Banca móvil.

“Todas las metodologías que nos proponga el sistema informático también serán utilizadas”, enfatizó el ministro.

¿Dónde cobrar el Bono familiar universal?

El jefe de Gobierno, Martín Vizcarra, explicó que los beneficiarios del bono de 760 soles podrán retirarlo en la entidad financiera más cercana a su domicilio, entre ellos el Banco de la Nación.

¿Cuándo comenzará a pagarse el Bono familiar universal de 760 soles?

Las fechas de entrega del Bono familiar universal todavía no han sido definidas. No obstante, entre el el 8 y 10 de mayo, se activará la web de consulta de este subsidio y se espera que ahí se especifique los días para cobrar el dinero.

¿Qué es el bono familiar universal?

Es el subsidio que el Estado dará a las familias que no tienen a ningún miembro en planilla. El objetivo es llegar principalmente a las personas que no han recibido ningún bono a causa de la pandemia. Las carteras responsables de la elaboración del padrón oficial y de la entrega del dinero son el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

¿Quiénes recibirán el Bono familiar universal 2020?

El Bono familiar universal llegará al 75% de hogares en el país, específicamente a 6.8 millones de familias que no cuentan con un ingreso fijo mensual con el que puedan solventarse durante la cuarentena.