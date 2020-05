Bancarización de ingresos y billetera electrónica para hacer frente a la COVID-19

La pandemia de la COVID-19 hace que se piensen propuestas para mantener a la gente lo más distanciada posible para contener el virus. Y el sector financiero no es la excepción, pues ahora se arrojan estrategias para que las personas puedan bancarizar sus ingresos o realizar pagos electrónicos.

En tal sentido, la titular del Ministerio de Trabajo, Sylvia Cáceres, mencionó que ya ingresó a Consejo de Ministros un decreto legislativo que aborda la bancarización de todos los ingresos, tanto para los trabajadores como para locadores que presten servicios en la actividad pública o privada.

“Esa es una oportunidad para la formalización. Nos permitirá cruzar información y en una eventual situación como esta, todos los que se vean afectados por la paralización o suspensión de actividades, podrán ser identificados para recibir los apoyos del Estado, como los bonos que se están dando actualmente”, expresó Cáceres.

Al respecto, Gustavo Mohme, gerente de GMoney, señaló que el anuncio del Ejecutivo es una medida correcta, ya que el Perú es uno de los países menos bancarizado, con solo 30%, del cual la mitad está subbancarizado.

“Y la razón es porque los cuatro grandes bancos, que concentran el 90% del mercado financiero, no les interesa llegar a otro público que no sea su objetivo, y, esas personas no es que no quieran ser bancarizadas, sino que no cuentan con una oferta de acuerdo a sus posibilidades", expresó Mohme.

Asimismo, señaló que otra herramienta sería utilizar la billetera electrónica, en el que el sueldo del trabajador sea abonado por la empresa directamente a su teléfono y ya no a su cuenta bancaria. “Con ese dinero en tu teléfono se podría hacer transferencias, retiros, pagos de luz, etc”.

Y, resalta que en países como Chile, Argentina, Colombia usaron billeteras electrónicas para pagar los subsidios, por lo que lo mismo debería suceder aquí ya que hasta existe la Ley de Dinero Electrónico, con el propósito de beneficiar principalmente al ámbito rural o zonas alejadas donde el sistema financiero no llega.

Por último, señala que en la propuesta del Gobierno debería incluirse a las empresas emisoras de dinero electrónico, no solo a los bancos.

Por su parte, la exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, saludó la medida gubernamental, ya que “lo más importante es que todos los empleados tienen que estar interconectados dentro del aparato financiero”.

“Esto, con algún dispositivo que nos permita ahorrar, enviar y recibir dinero de forma segura y barata”, apuntó.

Respecto al monedero electrónico, señaló que también debería contemplarse, pero que al final es el propio usuario el cual elige su producto financiero. Ya que este podría optar por una cuenta de ahorros tradicional o usar un método asociado a un aplicativo móvil.

A su vez, Ljubica Vodanovic, experta en regulación financiera comentó que todas las iniciativas para formalizar son bienvenidas, sin embargo, destacó que no hay que olvidar que el dinero electrónico no depende de la banca.

“Los bancos hacen su esfuerzo, pero la demanda por lo digital obliga a pensar en más alternativas. En otros países se utiliza la billetera electrónica hasta para pagar los sueldos", sostuvo.