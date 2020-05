A raíz del estado de emergencia nacional, el presidente Martín Vizcarra anunció la prórroga de la declaración jurada del impuesto a la renta de 2019 para las empresas que habían tenido ingresos de hasta 21 millones de soles.

Es así que la extensión de esta fecha ha afectado el pago de las utilidades, que son un porcentaje de renta neta obtenida por las empresas como resultado de su gestión empresarial y que se distribuye entre los trabajadores, ya que ellos con su labor contribuyen a dichas ganancias.

¿A quiénes se les paga las utilidades 2020?

Las utilidades las reciben todos los trabajadores que se encuentren en planilla, incluso los que realicen labores de medio tiempo, con excepción de quienes cobren por renta de cuarta categoría o recibo por honorarios.

Este beneficio no lo reciben los practicantes o freelance. Además, los trabajadores que fueron despedidos o renunciaron voluntariamente antes del depósito de las utilidades, tienen derecho a recibirlas hasta cuatro años después, luego de ese tiempo la deuda prescribe.

¿Cuándo y dónde se pagan las utilidades?

Las utilidades se pagan en un plazo máximo de 30 días después de que la empresa presente la declaración jurada anual del impuesto a la renta.

Sin embargo, debido al estado de emergencia, el pago de utilidades se vio afectado. Como se recuerda, el Gobierno dispuso que las empresas con ingresos de hasta 21 millones de soles en 2019 puedan aplazar su declaración del impuesto a la renta y presentarla entre el 24 de junio al 9 de julio.

En ese sentido, Humberto Astete, socio de impuestos de EY Perú, indicó que las empresas comprendidas en la prórroga pagarían este beneficio entre julio y agosto.

¿Cómo se calculan las utilidades?

Las utilidades que repartirá la empresa entre sus trabajadores varían entre el 5 %, 8 % y 10 % de sus ganancias, según su sector productivo.

Empresas pesqueras: 10 %

Empresas de telecomunicaciones: 10 %

Empresas industriales: 10 %

Empresas mineras: 8 %

Comercio y restaurantes: 8 %

Otras actividades: 5 %

Los indicadores claves para calcular el monto de las utilidades son los días laborados y la remuneración que se percibe en el empleo.

Entonces, el 50% de la utilidades se calcula en función de los días que se trabajó. Aquí se consideran los días cumplidos como una jornada ordinaria y algunas inasistencias que no son consideradas como tales (descanso médico, licencias sindicales, días no trabajados por despido nulo, horas de lactancia materna o días no laborados por caso fortuito o de fuerza mayor).

El otro 50 % de las utilidades se calcula en función de todas las remuneraciones que el empleado percibe. En este caso, se considera el total del sueldo sin tener en cuenta los conceptos no remunerativos como gratificaciones en julio y diciembre, asignación por educación, vales de alimentos, entre otros.

El promedio de ambos, dependiendo también de la condición del trabajador, es lo que recibirá como pago de utilidades. Existe un límite que es el equivalente a 18 remuneraciones por cada trabajador que se encuentra vigente al cierre del ejercicio de las labores en el empleo

¿Qué pasa si la empresa no paga las utilidades?

Los empleadores que no paguen a tiempo las utilidades serán sometidos a una fiscalización y podrán recibir multas. El monto de estas va a depender de acuerdo al número de trabajadores afectados.