Bono Universal Familiar Perú 2020: conoce los detalles para acceder al nuevo subsidio del Estado

Bono Familiar Universal 760 | El presidente Martín Vizcarra anunció la entrega de un subsidio de 760 soles para las familias que no tengan a un miembro en planilla con el objetivo de que puedan solventarse económicamente durante la cuarentena por el COVID-19.

Además, Ariela Luna, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, precisó que posiblemente este fin de semana se habilitará un sitio web para que se registren las personas que no han recibido ningún bono y así llegar a cubrir la mayor cantidad de población.

¿A quiénes beneficiará el Bono Universal Familiar?

El nuevo subsidio del Estado será entregado al 75% de hogares a nivel nacional, alrededor de 6.8 millones de familias que no tienen un ingreso fijo mensual para que puedan mitigar el impacto económico a causa del coronavirus.

La identificación de los beneficiarios se hará a partir de la elaboración de una lista que tomará en cuenta los datos del Padrón General de Hogares, la información del censo del 2017 y del DNI.

Bono Familiar Universal. Foto: Presidencia Perú

¿Cuánto es el monto del bono?

El Presidente Martín Vizcarra explicó que el Bono Familiar Universal será de 760 soles que serán entregados en una sola armada a las familias de menos recursos económicos que no han sido apoyadas por el Estado hasta el momento.

¿Cuándo se habilitará el link de la web del Bono Universal Familiar?

El sitio web para conocer si la persona accede o no al subsidio todavía no está habilitado. Sin embargo, Ariela Luna, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, ha informado que se lanzará una plataforma para que se puedan registrar las personas que no han sido consideradas en anteriores bonos del Estado.

“Para eso estamos diseñando una plataforma digital en donde las personas van a poder inscribirse (...) esa plataforma debe salir alrededor del 9 o 10 de mayo para que todas las personas que no se encuentren en las otras bases puedan inscribirse y así podamos completar un Registro General de Hogares”, expresó la funcionaria a RPP.

¿Habrá requisitos para cobrar el bono?

El subsidio de 760 soles está dirigido a aquellas familias que no tienen a ningún miembro en planilla. La titular del Midis explicó que se está construyendo la relación de beneficiarios en base a datos del censo del 2017, información del DNI y el Padrón General de Hogares.

La ministra Ariela Luna dijo que para establecer a los beneficiarios del Bono Familiar Universal, se está trabajando el padrón COVID, que se basa en datos del Padrón General de Hogares, la información de las personas con DNI y el censo. — MIDIS (@MidisPeru) April 27, 2020

¿Si cobré otro bono puedo acceder al Bono Universal Familiar?

El Bono Familiar Universal busca ayudar principalmente a los hogares que no han recibido ningún tipo de asistencia económica durante la cuarentena debido a las fallas de los registros estatales. Por eso, no accederán a este subsidio las personas que hayan recibido algún otro bono del Gobierno.

¿Dónde se podrá cobrar el bono?

El jefe de Gobierno, Martín Vizcarra, explicó que los beneficiarios podrán cobrar el bono de 760 soles en la entidad financiera más cerca a su domicilio.

Además el primer ministro, Vicente Zeballos, explicó que el dinero no solo se depositará en el Banco de la Nación, sino que se tendrá en cuenta a todo el sistema financiero y se implementarán varias modalidades de pago.