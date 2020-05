Anses Virtual: conoce cómo realizar consultas y trámites por internet con esta plataforma

Argentina cumple con una cuarentena obligatoria, a fin de evitar que se incrementen los contagios del virus de la COVID-19. Sin embargo, la propia medida generó un duro golpe a la economía de miles de argentinos, debido a que no pueden trabajar de manera presencial.

Por ello, la Anses habilitó la plataforma digital Anses Virtual para facilitar desde casa algunos de los trámites esenciales incluida la solicitud del Bono de 10.000 pesos. Si quieres conocer de qué se trata y acceder a ella, sigue la siguiente nota.

PUEDES VER Regreso a casa Argentina 2020: cómo y dónde solicitar el certificado de regreso al domicilio habitual

¿Cómo hacer una consulta a Anses por internet?

Si deseas hacer una consulta por la plataforma Anses Virtual, solo debes ingresar a la página web oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social, disponible en este enlace. La atención online será desde las 8 hasta las 16 horas.

Para ingresar, deberás tener contigo tu Código Único de Identificación Laboral (CUIL) y tu clave de Seguridad Social para ingresar a la plataforma.

Debido a las limitaciones propias de la cuarentena por la COVID-19, el sistema admitirá un máximo de 25.000 trámites por día.

¿Qué trámites se pueden realizar en Anses virtual?

Pensando en la comodidad de sus afiliados, y para evitar más contagios en Argentina, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) habilitó su página web para hacer los siguientes trámites:

- Actualizar datos personales para Ingreso Familiar de Emergencia.

- Solicitar la rehabilitación del cobro de una jubilación o pensión.

- Reclamar un haber no cobrado de una jubilación o pensión.

- Iniciar el trámite de la Asignación por Maternidad / Maternidad Down.

Sin embargo, para ciertas consultas específicas como las relacionadas con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el Gobierno de Alberto Fernández dispuso que la población se ciña a un cronograma especial de atención según el número de DNI.

Si tu DNI termina en Podrás consultar el 0 miércoles 22 y jueves 23 de abril 1 viernes 24 y lunes 27 de abril 2 martes 28 y miércoles 29 de abril 3 jueves 30 de abril y lunes 4 de mayo 4 martes 5 y miércoles 6 de mayo 5 jueves 7 y viernes 8 de mayo 6 lunes 11 y martes 12 de mayo 7 miércoles 13 y jueves 14 de mayo 8 viernes 15 y lunes 18 de mayo 9 martes 19 y miércoles 20 de mayo

Es importante señalar que no será necesario seguir el cronograma para pedir la rehabilitación del cobro de una jubilación o pensión, reclamar un haber no cobrado de jubilación o pensión, o para iniciar el trámite de la Asignación por Maternidad o Maternidad Down.

¿Dónde se puede consultar al Anses virtual?

Para iniciar ya mismo tu consulta al Anses Virtual debes hacer clic a este enlace. No olvides tener a la mano tu número de CUIL y tu clave de Seguridad Social para ingresar.

Si por algún motivo no recuerdas cuál era tu clave de Seguridad Social, no te preocupes. Haz clic aquí para reestablecerla y solicitar una nueva.

Es importante que tengas actualizados tus datos de contacto, ya que ANSES responderá tu consulta vía correo electrónico.