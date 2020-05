ADEX: exportaciones cayeron a -40,7 % en marzo, la tasa más baja en diez años

La Asociación de Exportadores (ADEX) informó que las exportaciones en el pasado marzo sumaron 2.175 millones de dólares y cayeron en -40,7 %, la tasa más baja de los últimos diez años a consecuencia de la COVID-19.

La entidad reconoció que desde enero y abril de 2009 (-33,6 % y -33,5 %) y diciembre de 2008 (-33,5 %), no superaban esta cifra, la cual surgió por la crisis financiera en Estados Unidos.

Según Erik Fisher, presidente de ADEX, en marzo de este año las exportaciones tradicionales bajaron a -43,5 % y las no tradicionales en -33,8 %. Asimismo, los subsectores como químicos (-25,6 %), pesca (-60 %), minería no metálica (-66,9 %) y varios (-64,2 %), también presentaron números en rojo.

“Dentro de la gravedad debido a la paralización de actividades productivas por el Covid-19, los sectores que ven su futuro mucho más comprometido son aquellos que en los últimos doce meses están en una fase contractiva profunda: Textil (-20.9%), confecciones (-5.6%), metalmecánica (-8.7%), minería no metálica (-10.6%), madera (-7.2%) y el subsector varios (-22.7%)”, argumentó Fisher.

Caída acumulada

Por otro lado, ADEX identificó que en el primer trimestre de 2020 las exportaciones sumaron poco más de 9.205 millones de dólares, -15,8 % en cuanto al mismo periodo del año pasado.

En cuanto a las primarias, estas quedaron en -18,7 %, siendo la pesca la más afectada por la crisis del coronavirus con -55,6 %, seguida por el petróleo y gas natural, con -39,7 % y el agro tradicional, -33,4 %.

El subsector minero, considerado el más importante por monto FOB – 5.353 millones de dólares – disminuyó un -11,3 %.

Las exportaciones no tradicionales sumaron un total de 2.896 millones de dólares (-11,4 %), mientras que la agroindustria cerró con un alza de 5,1 % (1.519 millones de dólares).

Finalmente, advirtieron que todas las actividades industriales cerraron con pérdidas, los químicos (US$ 341 millones 509 mil) presentaron uno de -9 %, la siderometalurgia con US$ 219 millones (-17.2 %), las confecciones con US$ 194 millones, se redujeron -20.9 %, la metalmecánica -18.3 %, los textiles -24.5 % y ‘varios’ -44.9 %.