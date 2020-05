Bono Familiar Universal: ¿Cuál es la diferencia con los demás subsidios del Estado?

El aislamiento social obligatorio ante el avance del nuevo coronavirus para las ciudadanos, decretado por el Gobierno peruano, ha puesto en vilo la economía del país. Para sopesar este efecto negativo en la canasta familiar, el Estado empezó a entregar subsidios económicos a las poblaciones más vulnerables del país.

En el último de ellos se dispuso la entrega de S/ 760 a las familias beneficiarias por medio del Bono Familiar Universal. Este incentivo económico se suma a los otros ya anunciados como son: Bono Independiente, Yo me quedo en casa y Bono Rural.

Bonos por coronavirus en Perú

Para cubrir las necesidades de los peruanos y que puedan abastecerse de productos de primera necesidad en esta cuarentena, el Bono Familiar Universal está destinado, principalmente, para los hogares más vulnerables que no hayan recibido algún otro subsidio del Estado. Apuesta, de esta forma, a menguar el azote económico en las familias peruanas.

Bono Familiar Universal. Foto: Presidencia Perú

Bono Universal Familiar

Siguiendo la línea del Bono independiente, Yo me quedo en casa y Bono rural, el Bono Familiar Universal intenta cubrir el 75% de casas que no tienen ingresos formales, pues de las 9 millones de familias identificadas en el país, solo el 25% tiene activos de manera regular en esta cuarentena por coronavirus.

Vale mencionar que el Bono Universal Familiar no es diferente a los demás, sino más bien contempla llegar a las 6,8 millones de familias, que no lograron ser beneficiadas de los primeros subsidios económicos que se otorgaron.

Bono de 380 Yo me quedo en casa

El Bono Yo me quedo en casa llega a 2,7 millones de familias que están en situación de pobreza y pobreza extrema. Este subsidio arrancó el pasado lunes 23 de marzo en una primera fase con S/ 380, y desde el pasado martes 28 de abril se cobran los otros S/ 380.

VIVO | Ya inició la entrega del segundo subsidio #YoMeQuedoEnCasa con cuatro modalidades de pago. La titular del #Midis, @ArielaLunaF, brinda detalles de este proceso en @RPPNoticias. pic.twitter.com/j7zc8eYIiJ — MIDIS (@MidisPeru) May 4, 2020

Bono Rural

Este bono está destinado para más de 1 millón de casas, que se dedican a la agricultura y actividades relacionadas. La cifra del subsidio es de S/ 760 y se entrega el 100 % en un solo bloque.

El ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro, indició que los beneficiarios del Bono rural serán informados por mensajes de texto si fueron seleccionados como beneficiarios y la fecha en que deberán acercarse a la agencia bancaria para retirar el monto.

Bono Independiente

El Bono Independiente es un subsidio de S/ 760, entregado en dos armadas, que lo reciben 800 mil familias. La primera fase de la entrega se dio el pasado 8 de abril, y el 28 del mismo mes se facilitó el monto restante.

Los peruanos pudieron cobrarlo a través del Banco de la Nación, además de quienes utilizaban la Banca móvil. Los beneficiados no deben aparecer en el Padrón General de Hogares (PGH) del Midis con la denominación de socioeconómico no pobre. De lo contrario, no recibirán el bono.