Bono Universal en Bolivia: cuándo se paga, dónde y cómo acceder al subsidio

El pasado 1 de mayo, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció a la población la nueva fecha de inicio para la entrega del bono universal de 500 bolívares a las personas más afectadas económicamente a causa del avance de la COVID-19 en el país andino.

De esta manera, el subsidio estatal se entregará a partir del 5 de mayo y después de haber sido atrasado por el Gobierno, motivo por el cual la mandataria encargada debió ofrecer disculpas. En la siguiente nota, conoce más sobre el inicio del pago, dónde se realizará y cómo saber si eres uno de los beneficiarios.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Bono Universal?

Las personas beneficiarias del bono universal en Bolivia son aquellas que no hayan registrado aportes en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y quienes no cuenten con el 2 % de aporte patronal público y privado para vivienda.

También están incluidos los mayores de 18 años, que no perciban ninguna renta o salario y que no hayan cobrado ninguno de los otros bonos autorizados por el Gobierno. Esta disposición figura en el Decreto Supremo 4215.

Encuentra el Decreto Supremo No. 4215 que otorga el Bono Universal y amplía el Bono Familia en la página de la Gaceta Oficial de Bolivia. 👇 https://t.co/QP5579pTbw — Min. Presidencia (@MinPresidencia) April 15, 2020

¿Cuándo entregan el bono?

El bono universal será entregado desde el martes 5 de mayo de acuerdo al último dígito del documento de identidad, según lo dispuesto por el Ejecutivo. Cabe mencionar que esta nueva fecha se habilitó después de tres días de retraso.

''Pedirles mis más sinceras disculpas por el retraso de tres días hábiles en el pago del Bono Universal, les confieso que como madre y como presidenta para mí fue un gran disgusto y una enorme tristeza saber que, por razones técnicas que escapan a mi voluntad, se retrasaba ese pago'', dijo Jeanine Áñez el pasado 1 de mayo.

¿Cuáles son los requisitos?

Para acceder al bono universal debes ser boliviano de nacimiento y contar con carnet de identidad, por lo que debes ser mayor de 18 años y menor de 60, según lo dispuesto por el Gobierno.

Además, no haber hecho aportes en las AFP, no contar con el 2 % de aporte patronal público y privado para vivienda, no percibir ninguna renta o salario y no haber cobrado ninguno de los otros bonos estatales.

¿Quiénes son beneficiarios?

Serán beneficiarios los ciudadanos mayores de 18 y menores de 60 que no hayan cobrado ningún otro bono estatal dispuesto en Bolivia, que no perciban ninguna renta o sueldo y que no hayan hecho aportes a las AFP. No están incluidos quienes reciben pensiones o rentas de jubilación, invalidez, viudez y de benemérito.

¿En qué bancos puedo cobrar el bono?

Para cobrar el bono universal, debes acudir al Banco Unión los días autorizados para realizar las compras de productos esenciales y en base al último número de la cédula:las personas cuyo documento termine en 1 y 2, podrán hacer el cobro los lunes, 3 y 4 los martes, 5 y 6 miércoles, 7 y 8 los jueves y 9 y 0 los viernes.

Por otro lado, el Gobierno anunció que reforzará la atención en 51 bancos privados, según informó la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban).