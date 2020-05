Bono Anses de 10.000 pesos: cómo y dónde cobrar el subsidio extraordinario en Argentina

El Gobierno de Argentina, tras la propagación del coronavirus en dicho país, decidió ordenar la entrega del Bono de 10.000 pesos que dará Anses a las familias en situación de vulnerabilidad. Con este subsidio se pretende combatir la afección económica que ha provocado la pandemia.

Se trata del bono Ingreso Familiar de Emergencia, un subsidio extraordinario de 10.000 pesos argentinos que se ha venido entregando desde el lunes 6 de abril de 2020 para aquellos ciudadanos que cumplan con los requisitos solicitados por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Si cumplís con los requisitos para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia y aún no elegiste el medio de pago, vas a poder hacerlo ingresando en https://t.co/hela1pIp8T#CuidarteEsCuidarnos #ArgentinaUnida pic.twitter.com/cX0Dw1hdYX — ANSES (@ansesgob) April 30, 2020

Fechas de cobro según mi DNI

DNI terminado en 0

- Apellido de la A a la L: miércoles 6 de mayo

- Apellido de la M a la Z: jueves 7 de mayo

DNI terminado en 1

- Apellido de la A a la L: viernes 8 de mayo

- Apellido de la M a la Z: lunes 11 de mayo

DNI terminado en 2

- Apellido de la A a la L: martes 12 de mayo

- Apellido de la M a la Z: miércoles 13 de mayo

DNI terminado en 3

- Apellido de la A a la L: jueves 14 de mayo

- Apellido de la M a la Z: viernes 15 de mayo

DNI terminado en 4

- Apellido de la A a la L: lunes 18 de mayo

- Apellido de la M a la Z: martes 19 de mayo

DNI terminado en 5

- Apellido de la A a la L: miércoles 20 de mayo

- Apellido de la M a la Z: jueves 21 de mayo

DNI terminado en 6

- Apellido de la A a la L: viernes 22 de mayo

- Apellido de la M a la Z: martes 26 de mayo (el lunes es feriado)

DNI terminado en 7

- Apellido de la A a la L: miércoles 27 de mayo

- Apellido de la M a la Z: jueves 28 de mayo

DNI terminado en 8

- Apellido de la A a la L: viernes 29 de mayo

- Apellido de la M a la Z: lunes 1 de junio

DNI terminado en 9

- Apellido de la A a la L: martes 2 de junio

- Apellido de la M a la Z: miércoles 3 de junio

Cronograma para rechazados del IFE

A muchos ciudadanos le rechazaron las solicitudes para percibir el ingreso familiar de emergencia (IFE); sin embargo, pueden pedir la revisión del caso siguiendo el siguiente cronograma.

- DNI terminados en 0: miércoles 22 y jueves 23 de abril.

- DNI terminados en 1: el viernes 24 y el lunes 27 de abril.

- DNI terminados en 2: martes 28 y miércoles 29 de abril.

- DNI terminados en 3: entre el jueves 30 de abril y el lunes 4 de mayo.

- DNI terminados en 4: martes 5 y miércoles 6 de mayo.

- DNI terminados en 5: jueves 7 y viernes 8 de mayo.

- DNI terminados en 6: lunes 11 y martes 12 de mayo.

- DNI terminados en 7: miércoles 13 y jueves 14 de mayo.

- DNI terminados en 8: viernes 15 y lunes 18 de mayo.

- DNI terminados en 9: martes 19 y miércoles 20 de mayo.

Es importante que respetes el cronograma según terminación de DNI para utilizar el nuevo canal de Atención Virtual. 👉🏻 Podés consultar el cronograma en la web https://t.co/MKV8hBZaLV#ArgentinaUnida#CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/iHq4pMS5GS — ANSES (@ansesgob) April 30, 2020

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

Entre los más de 6 millones de ciudadanos que ya cobraron este bono, están los 2.2 millones de padres que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las mujeres que reciben la Asignación por Embarazo, quienes a su vez están anexos a dicho bono. Además del monotributista Social y los beneficiarios como único recurso monetario del Plan Progresar.

Asimismo, están los monotributistas únicos, que no poseen otro ingreso declarado como asalariado en blanco, pensionado, jubilado o trabajador autónomo, ni trabajador registrado de casas particulares, inscritos en AFIP en categorías “A”, hasta $208.339,25 y “B" $313.108,87, de ingreso acumulado en los pasados 12 meses, un promedio mensual de $17.361,60 en el primer caso; y $26.092,40 en el segundo.

¿Cuáles son los requisitos?

Ser argentino (de nacimiento) o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no menor a 24 meses; tener entre 18 y 65 años de edad; que el titular o su grupo familiar no posea ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; una prestación de desempleo; jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; planes sociales, salario social complementario u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

Gobierno anuncia segundo bono IFE

El Gobierno anunció la entrega de un bono de 10.000 pesos para las familias vulnerables, que comenzó a entregarse el 21 de abril. Dicho bono denominado Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) es un ingreso que está siendo dirigido a los trabajadores informales, de casas particulares, monotributistas sociales y monotributistas de clase A y B. El pago es único y puedes ver si eres uno de los beneficiarios desde el portal www.anses.gob.ar con el número de DNI.