AFP Habitat: afiliados denuncian dificultades para retirar fondos

Debido al estado de emergencia producto del coronavirus en nuestro país, el gobierno aprobó en abril el retiro de fondos de las AFP mediante Decreto de Urgencia Nº 038-2020. Esto permitía el retiro extraordinario de s/. 2 000 para amortiguar la economía en las familias más vulnerables ante la pandemia.

La mayoría de personas ya han cobrado esta parte de sus aportes jubilatorios para poder subsistir en esta cuarentena, pero hay un grupo de aportantes que denuncian no tener ningún tipo de respuesta por parte de su AFP.

Personas de diversas partes de Lima han coincido en la puerta de la AFP Habitad en el distrito de San Isidro, cansados y tratando de respetar el distanciamiento social, se encuentran consternados y confundidos esperando.

Ellos llevan el lugar más de cinco horas sin poder tener ningún tipo de respuesta, por parte de la entidad, sobre el cobro de su AFP.

“Vengo del cerro de Villa El Salvador, de lejos, no he recibido ningún beneficio y el único apoyo con el que puedo contar es con mi AFP, pido un apoyo para que me den respuesta, una solución. Estamos aquí por la necesidad”, cuenta David Ramírez aportante.

En la puerta de esta entidad se puede visualizar un comunicado que indica que los tramites se realizaron vía on line. Sin embargo, los aportantes de la AFP Habitad manifiestan que han llamados a los números brindados, mandado los correos correspondientes, ingresado a la página web, pero la respuesta de esta entidad ha sido nula, refieren.

“escribo al WhatsApp y nada, llamo y suena ocupado como si no existiera nada. Necesitamos de esa plata”, afirma Daniel.

Todos los aportantes ante el silencio de su APF decidieron acercarse hasta su local en San Isidro y encontraron con comunicados en la puerta que les dicen que visiten la página.

Ellos se dirigirán hasta la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú para realizar la denuncia ya que necesitan de este dinero para pasar este trecho de la cuarentena.