Ya es oficial el retiro de hasta el 25% de las AFP. ¿Fue lo más adecuado?

La norma finalmente refleja la voluntad del Congreso, que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones tengan una mayor rotación de recursos ante la perspectiva de una incrementada probabilidad de perder el trabajo como consecuencia de la ruptura de la cadena de pagos. Se les está dotando de su propia plata a los trabajadores para que puedan tener una opción bajo el control de los afiliados respecto a sus fondos previsionales.

Se mencionaba que la aprobación de esta norma implicaba una afectación al sistema financiero. ¿Eso ocurrirá?

No, porque si todos llegaran al tope que está establecido en la norma, que es de S/ 12.900, estamos hablando de S/ 30.000 millones, pero las AFP tienen invertido en el exterior cerca de S/ 72.000 millones y solo hablamos de acciones que están en el exterior, entonces es evidente que está más que cubierta la demanda en caso todos quieran sacar el tope, cuando sabemos que no necesariamente será así. Es falso que se genere alguna inestabilidad en el sistema financiero, al sistema financiero no le va a pasar absolutamente nada.

¿Qué sucede si hacen todo lo contrario?

Si a propósito las AFP quisieran generar un daño se pondrían a vender los bonos soberanos, porque si los venden la oferta aumenta y cae el precio de los bonos soberanos peruanos y por lo tanto la tasa de interés va a subir. Pero no tendrían por qué hacerlo al menos que quieran desarrollar una especie de sabotaje al país.

Se hablaba también de que al retirar un monto de su AFP, las pérdidas que habían sufrido los fondos se iban a concretar.

Los que sí van a tener una pérdida serían los que están en el Fondo 2 y Fondo 3, porque los que están en el Fondo 3 es pura renta variable, pero así como hay mayor rentabilidad, mayor riesgo, entonces en esta coyuntura el portafolio de dicho fondo va a perder y si retiran 25% del fondo convierten la pérdida potencial en una efectiva.

¿El hecho de que las AFP se hayan mostrado en contra de esta medida generará que más afiliados soliciten este retiro?

Hay que considerar que no hay ningún tipo de confianza con las AFP porque no tienen valor agregado, ya que las AFP cobran comisión independientemente de que haya pérdida o beneficios y la gente se percata de eso y a la primera oportunidad que tengan de retirar sus recursos lo van a hacer.

El Ejecutivo había anunciado un decreto de urgencia que disponía el retiro de hasta S/ 3.000. ¿Qué pasaría con ello?

El Congreso ya tenía decido aprobar la ley del retiro del 25% de las AFP, entonces ha sido incorrectamente planteado por el Ejecutivo la alternativa de los S/ 3.000 como una opción, creo que ello fue con la intención de parar la propuesta, entonces, ya no tendría sentido publicar el decreto de urgencia.