La pandemia del coronavirus ha cambiado sustancialmente la vida de los peruanos y no se sabe, todavía, hasta cuándo.

El 50 % de la población considera difícil cumplir estrictamente la cuarentena debido a la falta de ingresos económicos. Así lo confirma la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realizada entre el 16 y 22 de abril.

Justamente los sectores sociales más bajos presentan complicaciones por la ausencia de réditos. En el nivel C, el 49 % se ha visto afectado, y en los D y E sucede lo mismo con el 58 % de personas.

PUEDES VER Un total de 10.856 ciudadanos fueron trasladados hacia sus regiones de origen durante emergencia

El sondeo del IEP también revela que el 73% de la población ha presentado inconvenientes en el confinamiento social obligatorio por cuatro factores: el nivel socioeconómico, la zona geográfica, la situación laboral y la educación.

En el ámbito laboral, el 80 % de trabajadores independientes y el 75 % de desempleados tienen problemas para acatar el aislamiento. Distinta coyuntura afrontan los empleados dependientes: el 44 % admite que ha podido sobrellevar el aislamiento, pero el 55 % responde lo contrario.

PUEDES VER Tratamiento aprobado por Minsa evitaría que pacientes con COVID-19 tengan que usar respirador

En tanto, ocho de cada diez encuestados alegan que su vida ha cambiado mucho con la cuarentena, principalmente porque la economía de su hogar ha sido perjudicada.

Eso demuestra que, pese a los bonos y medidas –que permiten el retiro de CTS y las AFP–, la situación de los peruanos aún no presenta mejoras sustanciales. Y, de pronto, otro elemento es la paralización de actividades laborales.

Pueden afrontar

Distinto es el contexto para un porcentaje menor. El 18 % a nivel nacional refiere que su vida solo cambió un poco o casi nada, durante la emergencia sanitaria. El 32 % sostiene que la economía de su hogar no ha padecido demasiado en este periodo.

En los sectores A y B, el 54 % ha podido sobrellevar el aislamiento obligatorio. En la capital, por la zona geográfica, el 36 % de la ciudadanía piensa lo mismo. De igual forma es la percepción en el interior del país en solo el 21 % de su población.

Los mercados

Por otro lado, como se sabe, en pleno estado de emergencia, el riesgo de propagación del COVID-19 se agudiza en las multitudes conglomeradas en los centros de abastos de víveres y mercados. El Gobierno ha alertado que estas zonas son focos de contagio y, por ende, lo recomendable es ir lo menos posible.

Los mercados son los más frecuentados por la población, según el IEP: el 74 % de peruanos realiza sus compras allí. En la capital el número es mayor con una afluencia de 82 % del total de habitantes. Y en el interior del país, el 69% acude allí para adquirir sus víveres.

Solo el 46 % se dirige a las bodegas y tiendas. El 18 % hace sus compras en supermercados, el 7% en minimarket y, apenas, el 3% demanda servicios delivery. Este último, como lo anunció el Ministerio de Producción (Produce), será una de las actividades económicas a retomarse en mayo con el fin de reducir la congestión de personas.

El 61 % de los peruanos afirma que sale una o dos veces por semana a adquirir víveres y otros bienes. El 19 % lo hace tres a cuatro veces y el 3 % una vez cada siete días, mientras que el 16 % va cada dos semanas.

El presidente Martín Vizcarra –cabe recordar– exhortó a que las personas solo vayan a comprar una vez por semana. Antes del sondeo, la percepción era que la ciudadanía iba a los mercados o supermercados con frecuencia debido a la falta de recursos económicos, lo que les impedía adquirir víveres para varios días.

Sin embargo, queda demostrado que la afluencia en los mercados no tiene demasiadas diferencias en los sectores socioeconómicos. En el nivel A y B es el 61 %, en el C es 60 % y en el D y E el 62 %. El fenómeno conductual no es solo por razones monetarias.

El país posCOVID-19

Sobre la prevención del coronavirus a través del uso de mascarillas, el 52 % de encuestados considera que estas serán necesarias durante un año o más, y el 47 %, por su parte, cree que será útil en seis o tres meses.

La otra incógnita es la percepción ciudadana sobre cómo será la vida en nuestro país cuando la pandemia esté controlada. El 82 % se resigna a que las cosas no volverán a ser como antes de la emergencia. Solo un 11 % augura que algunas actividades podrán retomarse y un 5 % –los más optimistas– opinan que sí es posible que la situación retorne a la normalidad.