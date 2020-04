Debido a que la cuarentena se extendió en Argentina hasta el 10 de mayo, el Ministerio de Desarrollo Social autorizó el depósito de un bono extra a la tarjeta ‘AlimentAR’ para quienes la poseen y, además, sean beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

Desde este miércoles 29 de abril, el refuerzo extraordinario se acreditará a esta tarjeta y podrán consultar si acceden al beneficio ingresando al sitio web oficial con el número de DNI. A continuación, te brindamos cuánto dinero sumará el Gobierno, así como cuándo y cómo disponer del monto.

¿Quiénes podrán cobrar el refuerzo de la Tarjeta Alimentaria?

Los y las titulares de la tarjeta y que, además, sean beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), debido a que tienen un hijo menor de seis. No obstante no son los únicos, pues las madres que no cuenten con la tarjeta alimentaria cobrarán el beneficio en la cuenta en la que perciben la AUH.

¿Cuánto es el bono extra?

El Ministerio de Desarrollo Social de Argentina dispuso que las personas que tienen un solo hijo o hija recibirán 4.000 pesos y aquellos que tengan dos o más hijos, 6.000 pesos, divididos en cuatro cuotas.

En tanto, los que figuran en el padrón de la AUH, cobrarán 8.000 pesos si tienen un solo hijo menor de 6 años; y 12.000 pesos, si tienen dos o más menores con esta edad.

¿Cuándo cobran los que tienen la tarjeta alimentaria?

El monto fue acreditado este miércoles 29 de abril en la tarjeta alimentaria y podrán cobrarlo cada miércoles de mayo (6, 13, 20 y 27).

¿Cuándo cobran el bono extra los que no tienen tarjeta alimentaria?

Para aquellos que no tienen esta tarjeta, pero son beneficiarios de la AUH, Anses ha establecido fechas y dependerá de acuerdo al último número de DNI.

DNI Fecha de cobro

0: 08/05

1: 11/05

2: 12/05

3: 13/05

4 14/05

5: 15/05

6: 18/05

7: 19/05

8: 20/05

9: 21/05

¿Cómo cobrar el refuerzo?

Anses enviará un correo electrónico o mensaje de texto a los beneficiarios de la tarjeta alimentaria. Aquí se les detallará la hora, fecha y lugar al cual podrán ir para recoger este documento. Luego se le depositará el bono para que puedan gastarlo en alimentos básicos.

¿Cómo saber si soy beneficiario de la tarjeta alimentaria?

Para que confirmes si eres beneficiario o no, debes ingresar a https://tarjetaalimentaria.argentina.gob.ar/, en donde tendrás que digitar tu número de DNI.

¿Quiénes son beneficiarios del bono extra de la tarjeta alimentaria?

Los beneficiarios de esta tarjeta son madres y padres con hijos menores de seis años que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH); embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo y personas con discapacidad que reciben la AUH.

¿Qué se puede comprar con la tarjeta alimentaria?

Con este dinero solo se pueden comprar productos de la canasta básica, como carne de vaca, pollo, cerdo, pescado, lentejas, cebada, leche; y sus derivados, pan, frutas y verduras.

Por otro lado, está prohibido que este dinero se use para la compra de pañales, fórmula para bebés, productos para aseo personal, medicamentos y alcohol.