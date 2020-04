Cororonavirus. El retiro de los fondos de las AFP debe ser con madurez y responsabilidad

“Con responsabilidad y madurez, cada uno de los afiliados puede decidir qué hacer con su dinero”, señaló el economista Armando Mendoza, durante la entrevista concedida a RTV Economía de La República, conducido por Rumi Cevallos.

Lo dijo minutos después de la decisión que tomó el Congreso de promulgar la autógrafa de ley que permite liberar hasta un 25%, por situación de emergencia, los fondos que los afiliados tienen en las AFPs.

La decisión del Congreso ocurre luego que el Ejecutivo no observó ni promulgó la autógrafa de ley que el pleno del Legislativo aprobó 20 días atrás, por lo que la decisión de dar luz verde a la ley pasó a ser potestad de los congresistas.

En este contexto Armando Mendoza dirigiéndose a los afiliados señaló: “el dinero que ha liberado el Congreso, no le pertenece a las AFPs, no le pertenece al gobierno, no le pertenece a los empleadores. Son de ustedes. y puede disponer con madurez y responsabilidad de su dinero”, señaló.

Aunque dijo que mucho del valor de los fondos de las AFPs han caído drásticamente debido a la crisis internacional producto de la pandemia y que no es momento de retirarlos, consideró que por un principio de legitimidad los afiliados pueden tomar la decisión de retirar su dinero si consideran personalmente que su familia lo requiere de urgencia para hacer frente a la emergencia sanitaria.

“Mi recomendación es que esos recursos, como muchos han señalado, deben ser dedicados a activos que en el futuro les permita tener un flujo de ingresos. Muchos ya retiraron fondos de las AFPs con el fin de completar el pago de una hipoteca y por lo tanto tienen un activo seguro o una propiedad. Muchos retiraron el 95.5% y lo usaron para completar la educación de sus hijos, etc.”, esa es decisión personal de cada afiliado y con responsabilidad y madurez saber qué hacer con su dinero.

De otro lado, Mendoza dijo que si bien la decisión del retiro de los fondos de las AFPs ocurre en un contexto de emergencia por la pandemia, no quita la necesidad imperiosa de una reforma integral del sistema privado de pensiones.

“Es un sistema que tiene más de 20 años, lamentablemente, mal diseñada y mal ejecutada, y sin intención de reforma real en el pasado, que nos ha llevado a una situación en donde la balanza se ha inclinado demasiado por el lado de los grandes intereses privados y en contra de los intereses de los aportantes”, señaló.

Por ello insistió en que de no haber una reforma, que le dé estabilidad y sostenibilidad a al sistema, tarde o temprano el Estado; es decir, todos los peruanos, tendremos que acudir al rescate para poder compensar y asegurarle a los aportantes una pensión digna al jubilarse.

“La tarea está pendiente y al gobierno se le toma la palabra. Tenemos que ir a una reforma, pero a una reforma que sea integral y además legítima y transparente donde todos los sectores estén representados y sobre todo los intereses de los aportantes estén garantizados”, señaló.