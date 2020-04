El apoyo a las micro y pequeñas empresas dentro del programa Reactiva Perú continúa limitado, pese a que ayer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) subastó los primeros S/ 27 millones para líneas de crédito individuales menores a S/ 10 mil, es decir, para los microempresarios.

¿Los motivos? Poca demanda de las entidades financieras y tasas de interés ofertadas a más del 4% –mayor a lo que se tenía previsto–, según los resultados de la operación del BCRP.

Así, de los S/ 100 millones con garantía estatal del 98% –dirigido a mypes–, solo se lograron adjudicar S/ 35,5 millones con una tasa de interés mínima de 1,11% y máxima de 2,99%; superior a la subasta previa (2,21% tasa promedio). Mientras que otros S/ 50 millones, subastados bajo esquema especial (créditos pequeños) con garantía también del 98%, tuvieron una alta demanda por las empresas financieras, pero solo se colocaron S/ 27 millones debido a tasas de interés más altas presentadas por los postores. La máxima llegó a 3,49%, que se elevaría a 3,99% al incluir la comisión de Cofide (0,5%).

“Ellas (las mypes) también necesitan tasas cercanas al 0%, de lo contrario no querrán endeudarse. Estamos en un momento en que no podemos priorizar la rentabilidad de las compañías, sino de la supervivencia de las empresas. El hecho de que estas empresas asuman deuda representa una ruptura abrupta de paradigmas que se han intentado romper. Muchos empresarios temen endeudarse, no solo en Lima, sino en provincia”, señaló Pablo Arana, de Centrum PUCP.

En tanto, las subastas para líneas de crédito dirigidas a medianas y grandes empresas, con garantía de Estado del 90% y 80% –es decir para préstamos de entre S/ 5 y S/ 10 millones–, lograron tasas promedio entre 1,05% y 1,03%, respectivamente (ver cuadro). Cabe indicar que las entidades financieras tendrán hasta el 13% de mayo para desembolsar los créditos que lograron adjudicarse.

Así, a la fecha, Reactiva Perú ha subastado S/ 11.958,1 millones de los S/ 30.000 millones que tiene como fondo total para financiar a casi 350 mil empresas del país con el objetivo de “no romper la cadena de pago”, es decir, “que tengan el dinero para honrar sus obligaciones de corto plazo. No es para que compren nuevos activos o hagan nuevas inversiones”, subrayó Arana.

¿Subasta en FAE-Mype?

Según los últimos cambios al Fondo de Apoyo Empresarial (FAE-Mype), enfocado en microempresarios que requieran créditos por hasta S/ 30 mil, se espera que las tasas de interés ofrecidas por las entidades, incluidas las Cooperativas de Ahorro y Crédito, se reduzcan.

“Cofide creará el mecanismo de subasta para el FAE-Mype. Todavía estamos esperando que salga el reglamento que indique la tasa base sobre la que se subastará. Por ejemplo, en Reactiva Perú la tasa base del BCR es del 0,5%, entonces me parece que será una operación similar”, explicó Fernando Ruiz, presidente de las Cajas Municipales.

Cabe indicar que a la fecha, el Banco de Desarrollo del Perú (Cofide) cobra una tasa de más de 6% por la garantía de los crédito que otorga del fondo de apoyo empresarial, lo que encarece más los préstamos.

Datos

Avance. A la fecha, se ha colocado el 40% del fondo total de Reactiva Perú.

Promedio. La tasa promedio de ayer, considerando todos los tipos de garantía, fue de 1,07%, según el BCRP.