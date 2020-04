Crédito Fogape en Chile: ¿qué es, quiénes pueden acceder y cómo usar el crédito con garantía del Estado?

Desde este miércoles 29 de abril, el Gobierno de Chile arrancó la llamada Ley Crédito Fogape, un fondo de garantía para pequeños empresarios que se brindará para que las pymes y mypes accedan a préstamos para financiar el capital de trabajo con condiciones favorables.

Sebastián Piñera, presidente de Chile, precisó esta semana en conferencia de prensa que las líneas de crédito estarán operativas desde hoy y que el Banco Estado será el encargado de entregar los préstamos. “Esperamos que los bancos privados hagan lo mismo”, exhortó.

¿En qué consiste el crédito Fogape?

La nueva ley garantiza un crédito por un monto de hasta US$ 24.000 millones, lo que se entiende como casi el 10 % del PBI chileno. Para que las empresas accedan a las líneas de crédito, el Gobierno chileno aportará US$ 3.000 millones al Fogape de Banco Estado.

¿Quiénes podrán acceder al beneficio?

A estos financiamientos podrán acceder las personas, ya sean naturales o jurídicas, que sean empresarios o empresas y sus ventas al año no sobrepasen el millón de UF. Además, no deben tener un proceso de insolvencia, de quiebra o de liquidación.

Y si es una empresa con ventas por debajo de los 25.000 UF al año, no debe contar con más de un mes de mora en créditos con el banco al 30 de octubre de 2019. Finalmente, si es una empresa con ventas por arriba de dicho monto, la condición es que no deba tener más de un mes de mora de créditos con la entidad bancaria al 30 de marzo de 2020.

¿Cuántos son los montos?

El monto del préstamo solicitado por la empresa equivaldrá como máximo hasta tres meses de ventas y será en pesos, y el Gobierno chileno garantizará un porcentaje del crédito de acuerdo a las ventas de la empresa al año.

De 0 a 25.000 UF, el Estado será garante del 85 % del crédito, mientras que cuando oscile entre 25.000 UF y 100.000 UF, la garantía será de 80 %.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio?

¿Cómo debe ser usado el crédito Fogape?

El crédito tendrá seis meses de gracia y se pagará en cuotas durante un tramo de tiempo que varía entre 24 y 48 meses. Aquellas empresas que suscriban la línea de crédito, los bancos les postergarán cualquier amortización de otros préstamos preexistentes por lo menos medio año.