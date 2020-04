Cerca de 100 mil Mypes podrán acceder a créditos del FAE-Mype

El gobierno oficializó diversos cambios al diseño del Fondo de Apoyo Empresarial (FAE-mype), entre ellos, el incremento de los recursos a S/ 800 millones, con lo que ahora se proyecta ayudar con créditos a 100 mil mypes, es decir, al 5% del total de microempresas que existen en el país.

Pero entre las modificaciones también destacan nuevas condiciones del programa de financiamiento. Uno de ellos, que los recursos serán exclusivamente para el pago de capital de trabajo, y ya no para el refinanciamiento o reprogramación de deudas. Así, el tope de línea de crédito individual bajó de S/ 90 mil a S/ 30 mil.

“Este es un cambio que no esperábamos. Significa que el gobierno quiere orientar el FAEMype a microempresas principalmente y que las demás vayan a Reactiva Perú. No obstante, tenemos clientes en las microfinancieras que necesitan préstamos de más de S/ 30 mil porque saben que no calificarán al otro programa”, indicó César Quispe, gerente de la Federación Nacional de Coperativas.

Frente al nuevo panorama, solo en las Cooperativas, estiman que el 20% de su cartera no logre el financiamiento adecuado

Según el decreto, Cofide entregaría las líneas de crédito a través de las entidades financieras o Cooperativas que ofrezcan “beneficios o reducción de tasas”. Es decir, podría ser por método de subasta, como en Reactiva Perú, según Quispe.

Y con la finalidad de “darles un respiro” a los microempresarios –como bodegueros, peluqueros, sastres, entre otros–, para recuperarse tras la paralización por casi dos meses, el FAE-Mype amplió el plazo de período de gracia de 6 a 12 meses.

Cabe precisar que a la fecha, FAE-Mype ha entregado créditos a casi 39 mil mypes, bajo los criterios anteriores.