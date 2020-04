Cerca de un tercio de la población del país se ha quedado sin trabajo y aproximadamente el doble considera que la economía de su hogar ha sido muy afectada por el Covid-19, según la última encuesta nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República, estudio hecho con llamadas a celulares al azar por la cuarentena.

Esta investigación, que consultó a la población del 16 al 22 de abril últimos, genera aproximaciones sobre el alcance de diversas opiniones en el Perú con márgenes de error de 2.4 puntos (por encima y por debajo), para cada resultado de nivel nacional.

Un 80% considera que la economía del país ha sido muy afectada por el Covid-19. Para un 15%, este impacto nacional ha sido moderado y un 5% lo percibe menor o no lo ve.

Al evaluar cuánto se ha afectado la economía de su hogar por la pandemia, un 67% del país considera que mucho. Tienen esta percepción, grosso modo, unas tres cuartas partes del grupo más pobre (niveles socioeconómicos D y E), dos tercios entre aquellos de clase media (nivel C) y cerca de la mitad de los más acomodados (sectores A y B).

Para un 21% de los peruanos, el impacto económico a su hogar ha sido moderado. En tanto, un 12% considera que su economía familiar ha sido poco o nada afectada.

PUEDES VER Coronavirus en Perú: cómo ahorrar dinero al cambiar dólares por internet

Un 31% de la población peruana se ha quedado sin trabajo. Esta situación es mayor entre los más pobres (D y E): unas tres quintas partes de este grupo perdió su empleo.

Un 25% de los peruanos no tiene empleo porque es ama de casa, estudiante, jubilado o no labora, y un 20% no está trabajando actualmente pero aún conserva su empleo.

PUEDES VER Mincetur estima que menos del 1 % de restaurantes formales del país podrán reiniciar sus actividades

Un 10% está trabajando desde casa, alrededor del 9% deja su hogar para laborar porque están autorizadas para hacerlo y un 6% sale a trabajar sin tener este permiso. Es decir, solo una cuarta parte de nuestro país (25%) estaría laborando realmente.

Entre los trabajadores independientes, grosso modo, menos de la mitad perdió su trabajo y solo una quinta parte conserva su empleo sin laborar. Alrededor de una décima parte de los independientes sale a trabajar sin autorización. Similar proporción lo hace con permiso. Muy pocos independientes (alrededor de 5 %) está trabajando desde casa.

PUEDES VER Conoce la mejor opción para adquirir un inmueble en época de cuarentena

En cambio, entre los trabajadores dependientes, aproximadamente un tercio mantiene su empleo sin estar trabajando, una cuarta parte labora desde su hogar y menos de una quinta parte (un 17%) sale para cumplir con sus actividades con la debida autorización.

Un 89% de los peruanos está muy preocupado por la posibilidad de perder su empleo o el de algún familiar. Un 84% está muy inquieto ante la posibilidad de que quiebre su negocio o el de la familia. A un 83% le preocupa mucho que le reduzcan los ingresos.

Un 30% se ha beneficiado o accederá a los bonos del gobierno a los más pobres o independientes, un 20% usaría el retiro parcial de su AFP y un 14% retiraría parte de su CTS. En tanto, solo un 12% ha recibido canastas de víveres de los municipios.