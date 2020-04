Al caer el viernes, se había conocido que el Gobierno manejaba la posibilidad de que el impuesto solidario abarque a las personas con ingresos mensuales mayores a los S/ 10.000.

Será para las personas naturales, pero también incluiría a las jurídicas, que son las empresas, según señaló el premier Vicente Zeballos.

“Esto va a algo más operativo, amplio y dinámico en su aplicación, que son los ingresos mensuales. Se tiene identificado en el caso de personas naturales. En el de personas jurídicas, todavía no se ha cerrado este circuito, pero ya está en proceso”, indicó en Canal N.

La medida abarca a las personas que se encuentran en planilla y, de acuerdo con el tributarista Jorge Picón, “por planilla, no es más del 1,5% de trabajadores”.

De acuerdo con las estadísticas de la Sunat, para enero de este año había 4 millones 763 mil trabajadores en planilla y afectos al impuesto a la renta de quinta categoría. De este universo, se verían afectados 1,5%, que serían 71.445 empleados, quienes al mes ganan más de S/ 10 mil.

Según el tributarista David Bravo, ello aún excluiría a personas con ingresos altos. “Qué pasa si un empresario no está en la planilla de su empresa, porque él obtiene utilidades. ¿Cómo se va a estructurar (los impuestos)?”, señala.

En ese sentido, Picón asevera que debería incluirse a este grupo, así como a quienes tienen ingresos por alquileres y los que generan rentas de fuente extranjera. “Estás hablando de una base imponible mucho más grande”, indica.

Queda a la espera la propuesta que pueda realizar el Ejecutivo en el pedido de facultades legislativas en materia tributaria y financiera, que sería el lunes. Sin embargo, sobre ello también hace crítica Bravo. “¿Qué se ha hecho con las (primeras) facultades legislativas en materia de pérdida tributaria? No tenemos absolutamente ninguna norma”, precisó.

Descuento sobre el bruto

¿Hay posibilidad de que este impuesto grave sobre el neto (el monto con descuentos)? Según Jorge Picón, no sería factible, argumentando que “la Sunat, para no cambiar el impuesto a la renta, indicó que no puede controlar los gastos de las personas naturales”.

Por ello, consideró que el Estado debe establecer una “declaración patrimonial”, dado que de los ingresos mensuales no se consideran los gastos de las personas.

Por su lado, David Bravo sostiene que el Gobierno debería bajar las remuneraciones de los altos funcionarios públicos, de igual manera los congresistas adoptar esa decisión.

Efecto confiscatorio a los formales

David Bravo aclaró que una persona soporta una carga impositiva mayor al 30%, considerando el impuesto a la renta, el impuesto predial, los arbitrios y el IGV, además de no tener derecho a crédito fiscal.

En ese sentido, aseveró que se debería considerar una tasa baja en el nuevo impuesto. De lo contrario, podría generarse un “efecto de confiscatoriedad”.

El tributarista Jorge Picón advirtió que uno de los problemas en la propuesta del Ejecutivo es solo enfocarse en el sector formal y no en el sector informal, que abarca un 72% de la fuerza laboral.