Midis: bono universal familiar no aplica los que ya recibieron subsidios

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, dejó claro que las personas que ya recibieron los primeros subsidios del Estado no serán consideradas en el Padrón COVID-19 para el nuevo bono familiar universal.

‘’Tenemos 9 millones de hogares en el Perú, y de estos, 2,2 millones cuentan con un ingreso fijo comprobado. Y de los 6,8 millones que requieren apoyo – el 75 % de los hogares – se les dará un bono de 760 soles, aunque ya consideramos los 2,7 millones del primer bono; a los 800 mil independientes del segundo y al millón del rural, todos van a recibir, en caso no hayan cobrado la primera parte’’, explicó a un medio local.

Cabe precisar, para no caer en falsas interpretaciones, que de los 6,8 millones de hogares identificados aproximadamente 4,5 millones ya están considerados en las primeras medidas del Gobierno, por lo que cerca de 2,3 millones - entre los que se encuentran informales, independientes, no pobres, pobres y pobres extremos – son los que acogerán este nuevo monto.

¿Cómo identificar a los informales y familias alejadas?

El Midis creará el Padrón COVID-19 a partir de la información cruzada en el último Censo 2017, el Padrón General de Hogares y los DNI que brinda la Reniec, con el fin de ampliar el target.

‘’A la fecha no hay ninguna plataforma. Las que hay ahora son falsas. Ya la vamos a oficializar en su momento, y la gente podrá validar su hogar y acceder al bono’’, agregó Luna.

Asimismo, subrayó que el 60 % de la población no tiene una cuenta en el banco, por lo que pugnan por ‘’bancarizar a toda persona mayor de 18 años para que pueda recibir e intercambiar dinero’’, ya que para la repartición del bono aplicarán canales digitales como el pago por celular o la banca móvil.

En el caso de los peruanos ubicados en zonas remotas, reconoció que el Midis no puede llegar a sus casas con el dinero, por lo que se haría el giro a través de empresas transportadoras de valores asociadas al Banco de la Nación.

Y para los informales se considerarán los datos de los DNI, ya que pese a ser ‘’invisibles tributaria o financieramente’’, validarán sus hogares con los documentos de identidad.

¿Jubilados con pensiones bajas y sometidos a suspensión perfecta cobrarán?

''Los jubilados `si tienen una pensión y un ingreso comprobado. No quisiera hablar sobre los jubilados porque no tengo en la cabeza ese criterio, preferiría dejarlo ahí y en una próxima entrevista aclararlo. No quisiera cometer un error identificando algo que no es cierto, pero sí hemos pensado en los jubilados'', dijo la titular del Midis a un noticiero local.

La misma respuesta expresó en cuanto a los peruanos sometidos a la suspensión perfecta de labores, y afirmó que están evaluando todos los detalles correspondientes para poner un punto de referencia a la hora de identificar a los nuevos beneficiados del bono familiar universal.