La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, aseguró ayer que la repartición del nuevo Bono Familiar Universal de 760 soles se ejecutará una sola vez para frenar los embates del Covid-19 en 6,8 millones de familias.

“Al acuerdo que hemos llegado es que este bono será entregado por una única vez (…) y lo que hemos aprendido en estas semanas de pandemia nos permitirá usar todos los medios posibles para llegar a la población”, indicó en un medio local.

Es menester precisar que el Gobierno tomó en cuenta a los hogares cuyos familiares no están en planilla y no reciben un ingreso fijo comprobado durante el estado de emergencia, dentro de ellas, independientes e informales.

“No interesa el criterio socioeconómico sino el del ingreso, usado en la región y varios países del mundo”, acotó Luna, no sin antes dejar en claro que no se tomará en cuenta a aquellos que ya recibieron los primeros bonos.

Asimismo, la titular del Midis detalló que emplearán desde la billetera electrónica, la banca por celular y los giros tradicionales para llegar a la población, y tras reconocer que solo el 40% de la población está bancarizada, pugnan para permitir la adhesión del margen sobrante al sistema bancario.

“Se ha hecho una regulación para que cada peruano tenga una cuenta básica en el Banco de la Nación o cualquier banca privada solo con su DNI”, puntualizó.

En cuanto a las familias ubicadas en lugares remotos, la ministra contó que se tomarán las rutas de reparto correspondientes en caso de que no posea una cuenta, así como la prevención de aglomeraciones en los puntos que se establezcan cuando se anuncie la lista de beneficiados y fechas de entrega.

Creación del Padrón Covid-19

Ariela Luna sostuvo que para ubicar a las personas que no figuran en el radar económico y financiero, se acudió a un entorno informático cruzado con el Censo 2017 y el Padrón General de Hogares, al cual denominó Padrón Covid-19 y servirá para futuras políticas públicas.

“Pese a sus limitaciones, el primer padrón que identificó a 27 millones de personas permitió avanzar con el pago a más de 2 millones y medio de hogares. No teníamos la población completa, y tras un trabajo informático con Reniec, INEI, Midis y el MEF, hemos hecho un entorno informático donde figuran todos los DNI de las personas vivas”, explicó la representante del Ejecutivo.

En comparación a otros países de la región, el Estado peruano es el que otorga el monto más elevado de ayuda para su población en situación de riesgo por la pandemia del nuevo coronavirus, con un aproximado de 223 dólares por cada uno.

Mientras que, en países como Argentina, destinan US$ 151 por habitante, seguido de Brasil con US$ 113, Chile con US$ 58 y Colombia con US$ 41.

PUEDES VER Reasignarán bono de 380 soles de beneficiarios fallecidos a otro miembro del hogar

“Más vale tarde que nunca”

Tras el anuncio del presidente Martín Vizcarra, el economista Jorge González Izquierdo considera que fue una medida largamente esperada en la economía del país.

“Aquí puedo decir que más vale tarde, que nunca, porque el Gobierno se centró básicamente –con los primeros subsidios– en los trabajadores dependientes y formales, que son una completa minoría”, alega el especialista a La República.

“En cambio, a los independientes e informales –estos últimos representan cerca del 70% del mercado laboral– no se les daba la importancia que requerían, lo que iba a provocar una explosión social en el sentido que se desconociera la medida de cuarentena, como podemos ver a diario con el flujo de ambulantes en las calles”, prosigue.

PUEDES VER Gobierno otorgará bono de S/ 760 a un millón de hogares rurales

Sin embargo, González Izquierdo exigió que se actúe con eficiencia partiendo de que aún no se cubre al 100% de los beneficiarios del primer bono de 380 soles.

Por otro lado, la jefa del Observatorio de Política Públicas de la Universidad del Pacífico, Alexandra Ames, definió la decisión del Estado como una medida bastante ambiciosa y sin precedentes.

“Se está pensando en la clase media vulnerable que, ante la falta de ingresos, está en peligro de caer en la pobreza”, argumenta para este diario.

PUEDES VER MIDIS: familias que aún no reciben primer bono retirarán monto completo de 760 soles

Además, reconoció que con esta inyección de liquidez a las familias se mantendrá la lucha contra un tema tan importante de la agenda nacional, como la desnutrición y la anemia, y recomendó usar los monederos electrónicos para las transferencias monetarias.

“Puede servir mucho para completar la digitalización como un mecanismo de ayuda rápida y para evitar que la población se exponga a la enfermedad”, dijo.

Contrastando esta última afirmación, González Izquierdo ve más viable la entrega del dinero con vehículos de las Fuerzas Armadas y en sobres cerrados, evitando así la aglomeración en agentes, ventanillas y bancos, porque el dinero electrónico se rige a una minoría.

PUEDES VER Midis informa que recibe diariamente 80 000 correos y 6000 llamadas sobre bono de 380 soles

Opiniones

Ariela Luna, ministra de Desarrollo e Inclusión Social:

“Se ha hecho una regulación para que cada peruano tenga una cuenta básica en el Banco de la Nación o cualquier banca privada solo con su DNI”.

Jorge González Izquierdo, economista:

“Más vale tarde que nunca porque el Gobierno se centró en los trabajadores dependientes e informales, que son una completa minoría”.

PUEDES VER Independientes cobrarán bono desde el celular

Solicitan al MEF evaluar entrega de bono de S/ 1.000

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, presidida por Anthony Novoa de Acción Popular, solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evaluar la entrega de un bono universal de mil soles para los trabajadores informales independientes.

A consecuencia de la propuesta de la congresista del Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, Novoa reconoció que con la aprobación de esta medida se benefi ciaría a 12 millones de peruanos (75 % de la PEA) en plena pandemia del Covid-19, por lo que requieren aproximadamente mil millones de soles.

Asimismo, citaron a la titular del MEF, María Antonieta Alva, para el próximo miércoles 29 a las 3:00 p.m.