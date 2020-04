Bono de 380 ‘Yo me quedo en casa’ | El Gobierno peruano, mediante el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), ordenó la entrega de bonos económicos a las familias que se han visto perjudicadas tras la pandemia del coronavirus en el país.

Para contrarrestar este impacto en la economía de estos hogares, se dispuso otorgar dos subsidios económicos de 380 soles. El segundo despliegue del Bono Yo me quedo en casa se hizo oficial el último martes 21 de abril, a través del Decreto de Urgencia 044-202.

¿Cómo saber si soy beneficiario del bono de 380 soles?

El padrón oficial de beneficiaros del bono de 380 soles se puede consultar de la siguiente forma:

1) Ingresa a https://bono.yomequedoencasa.pe/

2) Coloca tu número de DNI, fecha de nacimiento y código de seguridad.

3) Haz clic en 'Consultar’ para que la plataforma te si confirme eres uno de los beneficiarios.

4) En caso de ser considerado beneficiario, se te informará sobre la fecha y banco donde podrás cobrar el dinero.

Recuerda que debes esperar que te proporcionen estos datos y no acudir a las entidades bancarias para no formar aglomeraciones.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar el bono de 380 soles?

El bono de 380 soles está destinado a los hogares más vulnerables de nuestro país para que puedan solventarse económicamente durante el aislamiento obligatorio tras la pandemia del coronavirus, que ha sido ampliado hasta el 10 de mayo.

¿Quiénes recibirán el segundo bono de 380 soles?

Los beneficiarios del bono de 380 soles ‘Yo me quedo en casa’ que no pudieron cobrar el primer monto en la fecha programada, pueden hacerlo desde el lunes 13 de abril en cualquier agencia a nivel nacional del banco que les fue asignado, informó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Sin embargo, todavía no hay un cronograma establecido para la entrega de la segunda parte.

¿Dónde cobrar el bono yo me quedo en casa?

La única plataforma habilitada para verificar si eres beneficiario del bono de 380 soles es https://bono.yomequedoencasa.pe/. Ingresa tu número de DNI y en la página web del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social conocerás si formas parte del padrón oficial. Posteriormente, deberás acercarte a cualquiera de los bancos más importantes del país.

LINK de la página para consultar el bono de 380 soles

Para ingresar directamente al link donde podrás ver si eres uno de los beneficiarios al bono de 380 soles presiona aquí.

¿Cómo saber si accedo al bono yo me quedo en casa?

La página web habilitada para conocer si eres beneficiario del bono de 380 soles es https://bono.yomequedoencasa.pe/.

¿En qué bancos cobrar el bono de 380 soles?

El bono de 380 soles puede ser cobrado en las siguientes entidades bancarias:

- Banco de la Nación

- Interbank

- Banco de Crédito del Perú (BCP)

- BBVA Banco Continental

- Scotiabank.

Cabe precisar que el Midis es el encargado de designar qué entidad financiera le corresponde a cada beneficiario. Esta información puede ser consultada mediante la plataforma ‘Yo me quedo en casa’.

¿Cuál es el plazo para cobrar los 380 soles?

Deberás cobrar los 380 soles en un plazo no mayor a 30 días calendarios posteriores al término del estado de emergencia.

Lista de beneficiarios del bono 380 soles

La lista completa para conocer a cada uno de los beneficiarios de los 380 soles, los podrás encontrar en https://bono.yomequedoencasa.pe/.