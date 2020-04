Marisa Glave. Bono universal familiar de S/ 760 ayuda, pero no es suficiente

El bono universal familiar de S/ 760, si bien es cierto que ayudará a pasar la cuarentena, no es suficiente. “Va ayudar mucho, pero no es suficiente”, señaló la excongresista, Marisa Glave, durante el programa RTV Economía, de La República.

Para hacer frente este momento complicado, recomendó a la ministra de Economía y Finanzas, no excluir de la aplicación del bono universal familiar a las personas que están en planilla pero que tienen un ingreso muy bajo. “No solo tiene que trazar una línea respecto a si estás o no en planilla o si el ingreso está por encima de lo que las centrales sindicales, como la CGTP han planteado que debe estar por encima de los 1.500 soles”, señaló.

Durante RTV Economía, programa conducido por Rumi Cevallos, la excongresista se dirigió a las familias peruanas. "A las mujeres y hombres de nuestro país, recordar que estamos en un momento muy difícil y que estamos muy cansados y hartos, pero que tenemos que hacer el esfuerzo inmenso por quedarnos en casa y hacer un uso eficiente de los recursos que recibirán. Necesitamos pensar no en un gustito, sino en cumplir el objetivo de alimentar a las familias, a nuestros niños y niñas y garantizar que pasemos de la manera más segura esta cuarentena.

Marisa Glave, excongresista durante entrevista en RTV Economía. Foto: Captura.

Glave explicó que con la aplicación del nuevo bono lo que ocurrirá es una focalización inversa. Es decir, identificar a los jefes de familia, mujeres y hombres, que están en planilla estable y que serían excluidas de recibir el beneficio. "No se trata de identificar a quien sí lo necesita sino lo que se hace es la política inversa, e identificar a quien no lo necesita. Estamos ante una política general, más allá de que se llame bono universal, señaló, porque la gran mayoría de la población sí va recibir el beneficio.

Insistió que al tratarse de un momento complicado en el país debido a la crisis sanitaria por coronavirus, las familias no han podido ahorrar, por lo que el bono universal familiar ayudará, pero obviamente no será suficiente.

Insistió en la necesidad de un uso racional de estos fondos porque, porque aunque se extendió la cuarentena hasta el 10 de mayo, no se tiene certeza de que todo será normal. “Van a haber restricciones duras en la economía y hay que hacer, como hicimos siempre los peruanos, hay que hacer magia con el dinero y tratar de que esto se estire lo más posible”, indicó.

Cuestionó que en una primera etapa la entrega del bono de S/ 380, un sector no pudo recogerlo porque no tiene acceso a Internet, no tiene información del Estado y ni siquiera sabe que es beneficiario de ese bono. “Hay un sector de la población en riesgo que aún no ha sido identificada. Y eso es un problema serio del Ejecutivo por lo que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene que cambiar sus estrategias”.

Indicó que no pueden haber restricciones para el recojo del bono, como el recojo en la entidad financiera cerca al domicilio, porque hay gente que estaba en otros lugares lejanos a su domicilio y que ahora se ven en la necesidad de desplazarse a sus lugares de origen para recoger el beneficio. Hay que evitar el desplazamiento de peruanos y peruanas para ello, señaló.

Consideró que también podrían aplicar, para el bono universal familiar, aquellas personas que recibieron los bonos anteriores, de S/ 380. "Recordemos que fue un bono para personas en situación de pobreza y pobreza extrema. Estas personas ya gastaron esos S/ 380, ya lo consumieron en alimentos para poder quedarse en casa, señaló.

