La incertidumbre del delivery

Como muchos propietarios de restaurantes, Raúl Araníbar, dueño de Huáscar, tendrá que implementar un servicio de reparto a domicilio para sobrevivir en el nuevo escenario de la emergencia por la COVID-19, a partir de mayo. Con más de un mes sin ingresos por la cuarentena, la bicicleta es una opción conveniente por su bajo costo, para este servicio. Sin embargo, no puede comprar este bien porque no está permitida su venta.

“Busco bicicletas para abarcar zonas cercanas a mis locales, en Surquillo, Miraflores y Surco, donde tendré mayor demanda, y dejar la moto para lugares más alejados. El problema es que no hay dónde adquirir bicicletas: su venta no está autorizada por la cuarentena. Necesito tenerlas antes de que ya podamos operar por delivery”, expresa.

En su conferencia del jueves 23, el presidente Martín Vizcarra adelantó que desde la primera semana de mayo empezarán a funcionar los restaurantes, pero por delivery. “(Un restaurante) Sí podría vender sus alimentos, sus productos, por delivery, pero siempre y cuando garantice el cumplimiento de un protocolo que cuide al personal que trabaja en el restaurante y cuide el traslado hasta el domicilio que lo requirió”, adelantó.

Además, el ministro de Transportes, Carlos Lozada, mencionó que el gobierno promoverá el uso de bicicletas para el transporte de ciudadanos. Este plan aún tardaría.

En la noche, la ministra de Producción, Rocío Barrios, precisó que el delivery de los restaurantes no podía hacerse por aplicativos porque, al no tener una empresa en el Perú estos no estaban regulados. “Si se rompe el protocolo, ¿a qué empresa sancionas si funcionalmente no tienen una institución acá en el país?”, dijo en la emisora RPP.

Además, mencionó que son 220 mil los restaurantes formales que podrán empezar a funcionar por delivery desde mayo gradualmente, siempre que se ratifique la propuesta del gobierno. Otra modalidad para operar sería la entrega de pedidos en el restaurante.

¿Pero cómo abastecerse de los vehículos necesarios, sea bicicleta o incluso moto, para el servicio de delivery si la venta de estos bienes está prohibida durante la cuarentena? Fuentes cercanas al gobierno advierten que no habían advertido esta complicación.

Blanca Chávez, presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora), considera que esta situación debe ser atendida por el Ejecutivo para que tenga sentido la medida. Es que implementar servicio de delivery no es tan simple en la emergencia.

“No tomaron en cuenta que puedan abrir ciertas tiendas de bicicletas o motos para que puedan acceder y trabajar los restaurantes. Voy a ponerle en la mesa para que puedan tomar alguna acción. Estamos con el Ejecutivo en comunicación y trasladamos las inquietudes de los empresarios. Hay muchas interrogantes hasta ahora”, dijo Chávez.

“Van a salir muchas cosas en el camino y que tendrán que irse resolviendo poco a poco, porque debe haber una solución para todo. No puede dejar a los empresarios de restaurantes sin sus herramientas para poder hacer su delivery. Es lo mínimo”, añadió.