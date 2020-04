Gobierno analiza reanudar la producción de cerveza

La ministra de Producción, Rocío Barrios, indicó que el Gobierno se encuentra analizando la posibilidad de que las industrias cerveceras vuelvan a funcionar como parte de las actividades productivas que se reanudarán de manera gradual en el país desde el 4 de mayo.

Como se recuerda, las empresas de cervecería industrial y artesanal expresaron su preocupación por la paralización de su fabricación, que les afecta no solo a ellos, sino también a pequeños empresarios que se ven beneficiados con su venta.

La ministra aprovechó para reafirmar que no está prohibida la venta de cerveza, en cambio, sí se ha restringido la elaboración, transporte o venta al por mayor durante el estado de emergencia por el coronavirus, vigente en el Perú desde el 15 de marzo.

“La industria cervecera, lo que esta permitido es la venta y la comercialización, lo que no está permitido es la producción y obviamente eso es algo que sí tenemos que mirarlo en esta etapa de reactivación. Estamos evaluando su producción”, afirmó en entrevista a RPP.

Luego de confirmar la evaluación del reinicio de actividades para este mercado, decidió cuestionar el impedimento de algunos municipios locales con respecto a una supuesta “ley seca”, la cual ratificó que no se encuentra vigente.

“Hemos tenido reportes que algunas municipalidades han interpretado el tema que no se puede comercializar. Eso no es real, se puede comercializar. Hay stock, que vendan el stock. No está prohibido, porque sería una pena que se pierda esta producción”, finalizó.

Compañías nacionales de cervecería se unen para reiniciar producción

Empresas manufactureras de cerveza como Backus, Ambev, Cervecería San Juan, Oveja Negra, Aje, Sierra Andina, entre otras; emitieron un comunicado para manifestar su requerimento para volver a operar en sus fábricas lo más pronto posible.

“El sector cervecero es un actor fundamental para mantener la cadena de pagos debido al gran número de proveedores, distribuidores y comercios (...) La industria desea indicar que ya está lista para iniciar sus actividades salvaguardando la salud y economía de los 5000 empleos directos y 20 mil indirectos”, se aprecia en el documento oficial.