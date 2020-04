Presidente de Petroperú: Hay que adaptarse rápidamente a la realidad petrolera

El presidente de Petroperú, Eduardo Guevara, se refirió al actual contexto petrolero, afectado por la baja cotización del crudo y las restricciones existentes en el mundo por el coronavirus.

Bajo esa situación, expresó que su preocupación se centra en cómo mantener la producción de petróleo en el país, dado que hay lotes cuya operatividad se encuentra paralizada.

“Tenemos Oleoducto, pero no suficiente producción para seguir llevándola. Esperamos tener pronto el Lote 193 y también el Lote 64. En Talara estamos viviendo la misma preocupación por los operadores. Muchos de los contratos están por terminar”, expresó en conferencia.

“Tenemos que estar preparados para adaptarnos rápidamente. Si tomamos decisiones muy lentas, probablemente no vamos a llegar a tiempo o algunos de los proyectos que tenemos no puedan caminar. Si los precios siguen cayendo y no nos adecuamos a la nueva realidad petrolera, las operaciones comenzarán a caer, los pozos empezarán a cerrar, no habrá regalías y, como consecuencia de ello, no vamos a tener canon”, añadió.

Asimismo, Guevara apuntó a que posiblemente no se van a atraer grandes operadoras para invertir en el país, dado el contexto actual, por lo que se deben buscar “alternativas más cercanas. Pensemos en condiciones que nos permitan lograr que la producción continúe y no siga cayendo".

Por su parte, el presidente de PerúPetro, Seferino Yesquén, señaló que el directorio de la estatal se aprobó un nuevo reglamento relacionado a la calificación de empresas y sobre regalías, el que ha sido entregado al Ministerio de Energía y Minas. Añadió que “Petroperú tiene que participar activamente en la producción y exploración” de petróleo.