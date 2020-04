Casi 500.000 litros de cerveza artesanal se echarían a perder debido a la paralización de ventas y producción en este sector luego de la declaratoria de emergencia por el coronavirus en el Perú, advirtió Marco Málaga, vocero de la Unión de Cerveceros Artesanales del Perú (UCAP).

En una entrevista ofrecida al diario Gestión, precisó que a pesar de que la venta minorista de cerveza no está prohibida, el Gobierno ha restringido su elaboración, transporte o venta al por mayor durante el estado de emergencia. Esto, agregó, ha generado un “estancamiento en el stock” que tenían previsto para los próximos 5 o 6 meses de venta.

“A diferencia de las cervezas industriales, las cervezas artesanales no se pueden guardar por mucho tiempo, su duración es corta. Tenemos cerveza que ya está envasada y otra parte que está en tránsito. El nuestro es el único producto perecible que no se puede vender (al por mayor), porque no se le considera un alimento”, explicó a Gestión.

Detalló que del total de la producción, hasta la fecha ya se perdieron 300.000 litros de cerveza artesanal y lo restante se encuentra en peligro de ser descartado. Debido a que la gran mayoría de estos productos suelen ser consumidos en cafés, bares, restuarantes y festivales — establecimientos y actividades que han sido suspendidas temporalmente — los empresarios dedicados a este rubro se han visto afectados.

También estimó que de los 100 productores artesanales que conforman su gremio, “el 20% no van a volverán a abrir sus puertas”.

Sostuvo, además, que de alargarse esta situación hasta mayo, el 50 % de estos establecimientos cerrarían y de prolongarse hasta fines de junio el 100 % estarían en quiebra. “No quedaría ninguna”; sentenció el vocero de la Unión de Cerveceros Artesanales del Perú.

Finalmente informó que a través de la Sociedad Nacional de Industrias, elevaron un pedido al Ministerio de la Producción, para que les permitan comercializar el stock que ya tienen elaborado, siguiendo los lineamientos establecidos para evitar contagios por coronavirus.