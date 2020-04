COVID-19: uso de datos incrementó en un 60 % durante la cuarentena

Ante el estado de emergencia decretado en quincena de marzo para combatir al nuevo coronavirus, el incremento del uso de datos incrementó un 60%, informó Nino Boggio, gerente central de legal, regulatoria y relaciones institucionales de Entel.

A través de una videoconferencia, el representante de la operadora detalló que, durante el periodo de aislamiento social obligatorio, las apps que tuvieron un crecimiento significativo son Facebook, YouTube, TikTok y WhatsApp.

En cuanto al cuidado de la red, señaló que marcas como Facebook y Netflix redujeron la calidad de imágenes para disminuir el consumo de ancho de banda a nivel global, e instó a los usuarios a utilizarla responsablemente, por ejemplo, deshabilitando la opción video en las reuniones digitales, lo cual puede distorsionar e interrumpir su desempeño.

Operadoras buscan reajustar servicios

Por otro lado, Boggio enfatizó que pese a sus labores – consideradas primordiales por el Estado para ampliar capacidades y conectividad especialmente en la primera línea de combate contra la COVID-19 – buscan revertir la falta de recaudación.

Cabe resaltar que durante el estado de emergencia las operadoras no pueden brindar nuevos servicios de internet fijo, el cual será de gran utilidad en la teleeducación y teletrabajo, por lo que las autoridades correspondientes deben evaluar otras maneras de activación.

‘’El sistema no biométrico aplica para este contexto, o la autoatención (…) mecanismos válidos que puede revisar el regulador para permitir que se efectúen las ventas’’, indicó Boggio, en referencia a la prohibición de instalaciones fijas para evitar que se expongan a los trabajadores.

En cuanto al rol de los clientes, el representante de Entel reconoció que en escenarios normales, más del 60 % pagaban cuando tenían el servicio suspendido, y ahora que no pueden cortarlo, esta vía de ingresos sufre los embates.

Finalmente, subrayó que no evalúan el incremento de tarifas para recomponerse de esta situación, aunque exhortó a los usuarios no interpretar la falta de suspensión como una invitación ‘’a consumir lo que quieran porque no les van a cobrar’’, ya que se ofrecen fraccionamientos de hasta 12 meses y un servicio reducido, garantizando la conectividad completa.