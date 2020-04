Bono Anses: ¿dónde, cómo y cuándo cobrar el IFE por 10.000 pesos argentinos?

Bono 10 mil pesos IFE Anses | Con el fin de apoyar a las familias por el impacto económico debido al estado de emergencia por la pandemia de la COVID-19, el Gobierno de Argentina viene entregando, a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), un bono de 10.000 pesos a las personas más necesitadas.

Este subsidio que recibió el nombre de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) será otorgado por única vez durante abril a los usuarios inscritos en el padrón oficial de Anses. Cabe precisar que este subsidio consta de 10.000 pesos y alcanza a los trabajadores informales, monotributistas clases A y B y personas desempleadas.

Requisitos para cobrar el Bono Anses

- Ser argentino nativo o naturalizado y residente (residencia legal no inferior a 2 años).

- Tener entre 18 y 65 años de edad.

- Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado, ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos, una prestación de desempleo, jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

¿Cómo saber si accedo al Ingreso Familiar de Emergencia?

Para conocer si eres uno de los beneficiarios del bono por 10.000 pesos al Ingreso Familiar de Emergencia debes seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar a la página www.anses.gob.ar

2. Dirígete a la opción Ingreso Familiar de Emergencia

3. Verificar si eres parte del grupo beneficiario

Bono Anses 10.000 pesos argentinos

Cronograma para cobrar bono ANSES

Con el fin de evitar aglomeraciones en el cobro del Bono de 10.000 pesos, Anses estableció un cronograma de fechas para elegir el medio de cobro, según el número final de tu DNI.

DNI terminados en 0 y 1: sábado 11 de abril

DNI terminados en 2 y 3: domingo 12 de abril

DNI terminados en 4 y 5: lunes 13 de abril

DNI terminados en 6 y 7: martes 14 de abril

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de abril

¿Cómo actualizo mis datos en ANSES?

Los datos para acceder al Bono de 10.000 pesos se podían corregir y actualizar enviando los datos a través de un correo a consultas@anses.gob.ar o llamando al 130.

¿Quiénes pueden cobrar el Bono de 10 mil pesos?

Este subsidio económico está dirigido al siguiente grupo beneficiario:

- Trabajadores y trabajadoras informales

- Trabajadores y trabajadoras de casas particulares

- Monotributistas sociales

- Monotributistas de las categorías A y B

¿Qué es el bono de Ingreso Familiar de Emergencia?

Este bono de 10.000 pesos argentinos que se entregará por única vez en el mes de abril para trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías. Lo cobrará solo un integrante del grupo familiar, priorizando a la mujer.