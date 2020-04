Estados Unidos considera que su recuperación económica tomará meses y no años

“Creo que serán meses, definitivamente no creo que sean años”, declaró el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en una entrevista con el programa “State of the Union” de la cadena estadounidense CNN, al ser consultado sobre cuánto tiempo podría pasar antes de que Estados Unidos recupere la “posición fuerte” de su economía, que en un mes de confinamiento por el COVID-19 ya suma 22 millones de solicitudes de subsidio por desempleo.

La situación de miles de hogares en el país, muchos de los cuales han empezado a recibir cheques de ayuda para contener el impacto económico de la pandemia, ha alentado a grupos conservadores a convocar protestas para exigir que los gobernadores de los estados flexibilicen las medidas de confinamiento y permitan el retorno a la actividad en ciertos sectores.

El secretario del Tesoro consideró que la Administración del presidente Donald Trump puede estar cerca de llegar a un acuerdo con el Congreso en torno a un nuevo paquete de alivio económico.

El pasado 8 de abril, el Congreso estadounidense comenzó a analizar un paquete de ayuda adicional para contener el impacto económico del coronavirus, con más fondos para las pequeñas y medianas empresas, así como para los gobiernos locales y estatales, y cuyo monto total podría ascender a 500.000 millones de dólares.

El pasado 27 de marzo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos había aprobado de manera mayoritaria un paquete de estímulo fiscal de más de 2 billones de dólares, que representa alrededor de un 10 % del producto interior bruto del país y ya había sido avalado por el Senado, para tratar de aliviar las consecuencias económicas de la enfermedad.

