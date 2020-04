Coronavirus: ¿Está protegido legalmente el trabajador durante la cuarentena?

Antes de que el Ejecutivo oficializara el Decreto de Urgencia que abre la posibilidad a las empresas de aplicar la suspensión perfecta de labores a sus trabajadores, muchos empleadores ya habían optado por otros mecanismos para reducir el costo de su planilla en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

El más recurrido por los empleadores y con validez legal es la no renovación de contratos. La misma ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres ya había anunciado que en marzo cerca de 80 mil contratos a plazo fijo no habían sido renovados. Sin embargo, existen otros mecanismos, como el despido por bajo desempeño y hasta los propios ceses colectivos.

Para Javier Mujica, especialista en derechos humanos del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – Perú Equidad, el trabajador se encuentra desprotegido y en riesgo a ser despedido en cualquier momento.

Y es que, de los casi 3 millones 500 mil trabajadores formales que hay en el país, unos 2 millones 500 mil tienen contratos temporales, de los cuales 140 mil se deben renovar cada mes, por lo que muchas empresas se encuentran optando por finalizar el vínculo con su personal mediante esta vía.

Unos de los más perjudicados en esta cuarentena serán los trabajadores a medio tiempo “part time”, ya que por su misma modalidad de contratación no tienen protección contra un despido arbitrario, por lo que en el corto plazo ya han sido removidos de sus puestos de trabajo, según señaló la consejera y jefa del área laboral del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, Cristina Oviedo.

Mujica por su parte, señala que estas dos primeras figuras han sido las más usadas durante todo este tiempo de la cuarentena, además de los despidos en el periodo de prueba, lo cual queda demostrado que los trabajadores no se encuentran protegidos legalmente en este periodo.

“Hoy en día los empleadores pueden legalmente no renovar los contratos temporales, pueden despedir trabajadores de tiempo parcial sin pagarles indemnización, también a los que se encuentran en periodo de prueba y despedir trabajadores que estén calificados como de dirección o confianza, argumentando (supuestamente) la pérdida de la confianza y no tienen que pagarle nada, el nivel de protección es mínimo, casi nulo”, agregó el también abogado laboralista Mujica.

Por desempeño

Otro mecanismo que podrían aplicar las empresas es el despido por incumplimiento de sus funciones en el trabajo. Para Oviedo dicha figura debe sustentar que el trabajador no cumplió con sus obligaciones en comparación con sus compañeros.

Mujica por su parte, criticó que las empresas puedan optar por esta figura, sobre todo en un periodo donde no hay fiscalización laboral. “No hay quién verifique si la disminución del rendimiento es o no real. Sobre todo, en un contexto donde no hay fiscalización laboral, porque los inspectores de trabajo no han sido considerados como esencial y por lo tanto no pueden hacer su labor, es una situación de abuso para los trabajadores”, acotó.

Salud en el Trabajo

Con respecto a los trabajadores que se encuentran realizando actividades esenciales, Mujica recordó que los empleadores están obligados a garantizar la bioseguridad de sus empleados, por lo que deberán establecer protocolos para identificar, prevenir y mitigar los riesgos, y en caso suceda (un hecho que atente contra la salud de un trabajador) evitar que se vuelva a repetir.