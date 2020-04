Argentina insiste en que no puede pagar su deuda “a nadie” hasta 2023

El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, insistió este domingo en que su país no puede “pagar a nadie” su deuda, ni a los acreedores privados, a quienes lanzó una oferta de canje el pasado viernes, ni al Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que también busca un acuerdo para postergar pagos hasta 2023.

"En estos próximos años no se le puede pagar a nadie", aseveró Guzmán en una entrevista publicada hoy por el sitio El Cohete a la Luna.

Argentina formalizó el viernes una propuesta para reestructurar bonos emitidos bajo legislación extranjera por 66.238 millones de dólares en manos de acreedores privados.

La oferta incluye un período de gracia de tres años para que Argentina empiece a pagar, y una quita de intereses del 62 % y de capital del 5,4 %.

Guzmán aseguró que la propuesta supone “la mejor combinación entre quita de capital y quita de intereses”.

El ministro dijo que se han mantenido conversaciones con los distintos fondos de inversión acreedores de Argentina y que éstos han planteado “que quieren cobrar más” y que “Argentina haga más ajuste fiscal”, algo que para el actual Gobierno “llevó a resultados desastrosos” .

Guzmán sostuvo que ya antes de la irrupción de la pandemia de coronavirus, Argentina, en recesión desde hace dos años, ya no podía afrontar sus compromisos y estaba en un cese de pagos “virtual”.

“Argentina no podía pagar nada, porque estaba viviendo una crisis macroeconómica, social y de deuda muy profunda antes del coronavirus. No es que podíamos pagar algo antes y no podemos ahora. Ya no podíamos. Y estamos proponiendo no pagar nada en los próximos tres años y un cupón del 0,5 % en 2023. Es lo mismo que se hubiese propuesto antes del coronavirus”, señaló.

FUENTE: Agencias