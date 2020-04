Dinero para empresas

Patricia Mejía Hidalgo, economista y MBA Centrum PUCP.

Financiamiento espontáneo, alternativa que dota dinero a empresas por fuentes que no generan pago de intereses. Así, por cuentas por pagar a proveedores, su costo es la diferencia de precios al contado y a plazo o renuncia a descuentos; y pagos por servicios recibidos. Por gastos acumulados como el efectivo, debido al tiempo desde retención y pago de impuestos. La liquidez por prórroga de tres meses para Declaración Jurada del Impuesto a la Renta 2019 de MIPYMES decretada por el gobierno y, así, del reparto de utilidades. Por pendientes de aprobarse: pagos reprogramados. Y los propuestos por Confiep: suspensión temporal del impuesto a la renta de quinta categoría para pagos a trabajadores.

Es necesario, pero…

Armando Mendoza, economista.

Partamos de que Reactiva Perú es necesario, pues hay que proveer a las empresas oxígeno en esta crisis. Hay problemas de diseño que hacen cuestionar su efectividad. ¿Por qué destinar tan poco al programa específico de MYPES (S/. 300 millones) y 100 veces más a Reactiva Perú? ¿Por qué no se confirman topes a intereses y comisiones que los bancos cargan? ¿Cómo se previene que la banca use Reactiva Perú para enjuagar su cartera de créditos malos, previos a la pandemia? Estas cuestiones y otras deben contestarse. Sería inaceptable que el estado comprometa su solvencia, no para ayudar a quienes realmente necesitan, sino para favorecer a esa minoría selecta que, en medio de la crisis, sigue medrando.