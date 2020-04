Carlos Linares: “Los fondos de garantía no garantizan los empleos”

Con el avance del COVID-19 y la ampliación del aislamiento social, muchas empresas ven con preocupación su futuro. Para ellas, el Gobierno ha destinado financiamiento con garantías a través del Fondo de Apoyo Empresarial Mype (FAE-MYPE) y Reactiva Perú, para llegar a 400 mil empresas en total.

¿Hay algún plazo para que FAE-MYPE cumpla la meta de llegar a más de 50 mil mypes?

Este es un fondo de garantía que permite a Cofide colocar recursos con un apalancamiento de cinco veces y, así, llegar con casi S/ 2.200 millones a las empresas, considerando que la garantía es de hasta el 70%. Hasta ayer (miércoles) se han colocado S/ 125 millones, alcanzando a 13.800 empresas, y se tiene una demanda presentada por S/ 400 millones adicionales.

El presidente confirmó un FAE-MYPE 2 ¿Qué se evalúa modificar para llegar a más microempresarios?

Se habla de posiblemente un fondo de S/ 1.000 millones para esta segunda parte, pero no puedo confirmar. Asimismo, es cierto que se evalúan mejoras en las coberturas (de garantía) para estar alineado con Reactiva Perú, todos estos detalles se precisarán en la norma que se publicará en los próximos días; lo que también implicará adecuar el reglamento con las mejoras, y actualizar los convenios con las financieras para que reflejen las nuevas condiciones.

Es decir, ¿se subiría del tope de 70% de garantía al 98%?

No podría decir si serán las mismas, pero sí habrá importantes mejoras. También podría ampliarse el monto del préstamo (ahora es hasta S/ 90 mil).

PUEDES VER Familia peruana compró ocho departamentos en Nueva York en plena crisis por el coronavirus

¿Se precisará que el préstamo se destine solo a capital de trabajo?

Sí, habrá énfasis en destinar el financiamiento a capital de trabajo porque la demanda, hasta ahora, ha sido para refinanciamiento y reprogramaciones de deudas.

Sobre Reactiva Perú ¿Qué falta para que se acceda a los créditos?

Ya salió el reglamento operativo, estamos esperando la opinión previa de la Contraloría que permita que el MEF y Cofide firmen el contrato para otorgar las garantías a las carteras. La próxima semana debemos estar operando. Paralelamente, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) podrá anunciar el inicio de la subasta (de tasas de interés), para luego firmar los convenios con las entidades financieras.

¿Cree viable una competencia pareja entre cajas y bancos en la subasta?

Existen diferencias en los costos operativos. Las cajas tienen costos más altos por la gestión del crédito. Tengo entendido que el BCRP hará subastas, al inicio, por niveles de cobertura que tenga la cartera, y no sé si eventualmente pueda contemplar por tipo de entidad, segmentándola, para hacer más pareja la competencia.

¿De qué depende para que el Ministerio de Economía cambie el porcentaje de garantía de Reactiva?

Es una pregunta que debe responder el Ministerio de Economía.

PUEDES VER MEF: Emisión de bonos por 3 mil millones de dólares fue un éxito

¿Los programas de garantía (FAE-MYPE y Reactiva) garantizan la continuidad del empleo?

Estos programas tienen el propósito de evitar que se rompa la cadena de pagos, con la finalidad de que las empresas tengan liquidez suficiente para afrontar sus obligaciones, planillas, pagos a proveedores. No podríamos, desde estos programas, garantizar si se conservarán los empleos o no, eso dependerá de las condiciones de las empresas, cada sector es distinto, lo que se pretende es que no quiebren. La idea es que las empresas continúen, pero no sabemos la magnitud del impacto que han tenido.

¿Se considera algún nuevo programa cuyas condiciones permitan a más mypes acceder a financiamiento?

Si bien Reactiva Perú establece algunas condiciones en cuanto a formalización en Sunat, planilla electrónica, esa no necesariamente refleja la información de gran parte del sector de microempresarios, entonces, en FAE MYPE 2 se contempla ser más flexibles.