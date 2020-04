Profuturo AFP: afiliados denuncian demora en desembolso de 2.000 soles de sus fondos

Desde el 6 de abril, las personas que no han aportado por al menos 6 meses a las AFP pueden solicitar el retiro de hasta 2 mil soles de su fondo de pensiones.

No obstante, han surgido quejas al respecto, debido a que el depósito aún demora, específicamente en el caso de Profuturo AFP.

Como indica la norma correspondiente, después de realizarse el pedido, las AFP tienen un plazo de 3 días para transferir el dinero en la cuenta bancaria del afiliado o, de no tener cuenta, coordinar la atención por ventanilla.

PUEDES VER Empresas acudirán al Estado y trabajadores a sus bolsillos

A este diario llegó la denuncia de un ciudadano de siglas R.B.V., quien indicó que envió su solicitud el 6 de abril para retirar los 2 mil soles, pero que aún no ha recibido este monto en su cuenta bancaria. “Lo peor es que no contestan (en Profuturo AFP), no sé a quien consultar cómo va (el proceso) y cuándo harán (el depósito), además de desconectar los reclamos. (...) Uno no trabaja y ya no tiene para comer", expresó.

No es la única queja. Distintas personas también han registrado sus solicitudes los días posteriores y no han recibido aún los 2 mil soles, pese a que ya pasaron los 3 días que tiene Profuturo AFP para realizar el depósito. Además, señalan que no pueden consignar sus reclamos a través de la página web de la AFP.

Por ejemplo, los ciudadanos Daniel Rojas, María Pineda, Ercilia Ocampo, entre otros, indican que van más de 4 días esperando que se les haga el depósito, que aún no se realiza.

@AAFPOficial @SBSPERU ya me inscribí el 10/04/2020 ya estamos 16 y hasta la fecha la AFP Profuturo no a realizado el desembolso de los S/ 2,000 ya van 4 días hábiles y nada de nada ¿Realizaran el deposito? ¿O es una estafa? — Daniel Rojas (@danilo12_24) April 16, 2020

@ProFuturo_AFP Buenas Días mi nombre es María Pineda Benites el día viernes 10 de Abril llené mi solicitud de retiro ya pasaron los tres días hábiles, quiero ver mi estado a través de la web pero mis datos no están actualizados llamo a la línea y no hay atención como puedo hacer — Pilar Pineda (@PilarPineda13) April 16, 2020

Buenos dias , me puede decir como se donde me depositan el dinero correspondiente, ya que coloque mi numero de cuenta ya pasaron 4 dias desde la inscripcion y nada 🙁 — Ercilia Ocampo Tauca (@Ercysol) April 16, 2020

Asimismo, hay beneficiarios a los que que ya se les descontó los 2 mil soles de sus fondos de pensiones, pero sin que aún les llegue el depósito.

@ProFuturo_AFP srs. de profuturo buenos dias se comunica con uds el sr. Larry marquez fabian para hacerles llegar mi interrogante

Se me ah descontado de mi fondo de pensiones la suma de 2000 por concepto del retiro dispuesto por el estado pero no ah sido depositado a mi cuenta pic.twitter.com/DbQOciqODJ — larry (@larry386) April 16, 2020

@rmapalacios registre mi solicitud el viernes 10 (Retiro AFP) conforme al cronograma. Ya estamos 16 y no hay respuesta. Sin embargo mi estado de cuenta (PROFUTURO) cambio del 14 al 15. Mi saldo actual es 00.00. Estoy confundido. — Rodolfo Yamunaqué (@Yashiro314) April 16, 2020

Me registre el Lunes 13/04 @ProFuturo_AFP y ya me descontaron de mi cuenta AFP, pero no me transfieren nada

Pero si vi que me crearon una cuenta FreeAFP en el Scotiabank.

Sin embargo todavía nada ya pasaron más de 72 horas. Desde que realice el trámite.

Cuánto demorará? — Erick Christian Pool (@Ersanchez2) April 16, 2020

Este diario intentó comunicarse con Profuturo AFP respecto a estos incidentes, pero no hubo respuesta.

Por su lado, Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP, recordó que este dinero del fondo de pensiones se debe depositar hasta el tercer día útil. “Eso se tiene que cumplir, porque sino el regulador te cae encima”, indicó y apuntó que habrían problemas juntados en los bancos, respecto a su capacidad de atención, dado que también deben de entregar los bonos de 380 soles, así como disponer del retiro de las cuentas de Compensación por Tiempo de Servicio (CTS).

“Hay varios problemas que se han juntado y demuestran que la capacidad de atención (en los bancos) está un poco fuera de control. Tienes pocas agencias, que trabajan hasta el medio día, y hay colas gigantescas", expresó Prialé, refiriéndose a las filas que los beneficiarios realizan en la ventanilla de los bancos para recoger sus 2 mil soles de su fondo de pensiones.