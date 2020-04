Sin muchos cambios y con el reglamento listo, el programa Reactiva Perú tiene luz verde para que, en los próximos días, mediante las entidades financieras, se empiecen a otorgar créditos garantizados de un fondo de hasta por S /30 mil millones a las empresas golpeadas por la crisis del COVID-19.

Según informó la Asociación de Bancos (Asbanc), ya se tendrían “varias decenas de miles de clientes” precalificados, quienes podrán acceder a préstamos con una garantía de hasta el 98%. De hecho, entidades como Interbank y BBVA ya brindan información sobre el programa, según constató este medio.

Pero los bancos aún evalúan la tasa de interés. Según el gremio, “aún esperan que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) defina su tasa”, para luego sumarle el costo de garantía de Cofide (0,5 % anual) más la gestión de créditos de cada entidad financiera. No obstante, economistas han advertido que algunos bancos estarían ofreciendo a tasas de 10 %.

Frente a ello, César Quispe Luján, gerente general de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Frenacrep), señaló que “son las cooperativas las que podrían ofrecer mejores tasas que los bancos, de menos de 5 %", dijo.

Como referencia, precisó que hoy los bancos ofrecen créditos de consumo a 80 % de interés, mientras que las cooperativas a 22 %.

“Además, llegamos a 1,7 millones de microempresarios que ahora quedarán excluidos”, explicó.

Al respecto, Erick Fisher, presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), invocó a las instituciones de crédito a “hacer lo impensable para dar las mejores condiciones de crédito. Se debe manifestar el efecto de solidaridad. No es una época de ganar, sino de perder lo menos posible”, manifestó.

Situación en el sur

Desde el sur, en Arequipa, los microempresarios han comenzado a mostrar su preocupación por Reactiva Perú.

Según la Cámara de Pymes de Arequipa, el 87% de sus socios no son formales, no cuentan con Registro Único de Contribuyente (RUC), no tienen planilla y menos realizan sus aportes al día, por lo que no accederán al financiamiento con garantía del crédito.

Justamente, Caja Arequipa –una de las principales entidades del sur– estima que apenas 40 mil de un total de 150 mil empresarios se beneficiarán con este programa. El resto de empresas y sus empleados tendrán que seguir esperando.

Segundo FAE-Mype

El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que de los S/ 300 millones destinados al Fondo de Apoyo Empresarial (FAE-Mype), se han desembolsado S/ 92 millones a la fecha, con más de 9 mil empresas beneficiadas. Asimismo, confirmó un segundo FAE-Mype para llegar a más microempresarios.