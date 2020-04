El gobierno de Estados Unidos aprobó un paquete de estímulo fiscal para contener los efectos de la pandemia por la COVID-19. Ante ello, creo los cheques de estímulo para destinar a los individuos y familias que se verán afectadas económicamente por el avance del nuevo coronavirus.

A finales de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó un plan económico de dos billones de dólares para afrontar el impacto de la enfermedad y así evitar que el país no caiga en recesión.

¿Quiénes recibirán el cheque de estímulo?

Todas las personas, a excepción de los extranjeros no residentes y adultos dependientes. Este apoyo económico incluye a los ciudadanos y residentes permanentes, pero excluye a los inmigrantes indocumentados, pues no cuentan con un número de identificación personal del contribuyente (ITIN en inglés), pues no pagan impuestos.

Asimismo, el cheque de estímulo no considera a los estudiantes mayores de 16 años que dependen de sus padres.

¿Cuándo recibiré mi cheque de estímulo?

El Servicio de Rentas Internas (IRS) de Estados Unidos informó que ya comenzó a realizar depósitos directos a las cuentas bancarias de los contribuyentes.

Según informó la institución, primero iniciará a hacer depósitos directos a unos 70 millones de contribuyentes que hayan declarado impuestos correspondientes al 2018 y 2019 y que hayan entregado información relativa a sus cuentas bancarias.

Posteriormente, la entidad recaudadora empezará a imprimir cheques y enviarlos por correo a otros 80 millones de contribuyentes a un ritmo de cinco millones a la semana, a partir del 4 de mayo. Se estima que este proceso podría durar hasta 20 semanas.

¿Dónde cobrar el cheque de estímulo económico?

Las personas que declararon sus impuestos en el 2018 o 2019 no necesitan realizan algún tipo de trámite, solo esperar. El IRS enviará un depósito directo a su cuenta de banco. Sin embargo, para los que no lo hicieron la declaración deben completar una planilla gratuita para obtener los fondos de ayuda.

Las personas que se mudaron también deberán seguir una serie de pasos para enviar la nueva dirección al IRS y así recibir el cheque de estímulo.

¿Desde cuándo se entregará el cheque de estímulo?

En su cuenta de Twitter, el IRS comunicó que desde el sábado 11 de abril se comenzó a repartir los cheques de estímulo a las personas que declararon sus impuestos. Asimismo, indicó que las primeras beneficiarias fueron los que declararon menores ingresos en los años 2018 y 2019.

¿Cómo registrarme para recibir el cheque de estímulo?

En caso que no se haya declarado impuesto en 2018 ni 2019 porque los ingresos eran bajos y tampoco se recibe beneficios del Seguro Social, se debe completar datos personas en una herramienta gratuita que el IRS habilitó.

Así, la institución podrá analizar la información y saber si se califica para recibir la ayuda del gobierno. Para ello, debes tener tu número de Seguro Social válido, tu información bancaria en caso de contar con una, tu dirección física, tu correo electrónico actual, entre otros.

Para conocer la página, sigue el siguiente enlace: AQUÍ.

Calcula tu cheque

¿Cuánto dinero voy a recibir del cheque de estímulo?

El apoyo económico tiene estimado repartir US$ 2.2 billones para los residentes americanos contribuyentes. Este subsidio incluye un pago directo de $ 1.200 dólares a individuos y de $ 2.400 dólares a parejas. Además, se incluye US$ 500 adicionales por cada hijo.

El pago está destinado a contribuyentes individuales que ganen menos de US$ 75.000 anuales y matrimonios que ganen menos de US$ 150.00 al año. Las personas que ganen entre US$ 75.000 y US$ 99.000 por año recibirán un monto menor al establecido. De igual manera, se disminuirá la ayuda económica para las parejas con ingreso anual superior a los US$150.000 y menor a los US$ 198.000.

¿Cómo recibiré el dinero del cheque de estímulo?

Algunos lo recibirán a través de su cuenta bancaria directamente y otros por medio del correo postal. Sin embargo, el IRS ha implementando un portal web para actualizar la información bancaria: Get My Payment.

¿Cómo solicitar el cheque de estímulo si no declaré impuestos?

Aquellas personas que no han declarado sus impuestas y consideran que deben ser incluidas en el apoyo económico deben ingresar al portal del IRS y dirigirse a la opción ‘Non-filers: Enter Payment Info Here’. Así, podrán crear una cuenta y llenar un formulario con datos personales y bancarios.

Para acceder la página, sigue el siguiente enlace: AQUÍ.

¿Qué es el cheque de estímulo?

El Congreso estadounidense aprobó un paquete de medidas económicas para reducir el impacto de la pandemia por la COVID-19. Ante ello, creó reembolsos de ayuda. Se estima que hasta 150 millones de hogares podrían recibir el subsidio.

¿Cómo rastrear mi cheque del IRS?

El IRS creó una aplicación en línea llamada Get My Payment (Obtener mi pago) para verificar el estado personal del dinero. Para ello, debes ingresar tu número de Seguro Social, fecha de nacimiento y dirección postal para verificar en qué paso se encuentra el pago.

El portal puedes conocerlo en el siguiente enlace: AQUÍ.

¿Cómo descargar mi aplicación de pago de la IRS para chequeo de estímulo?

No es necesario descargarlo de una tienda de aplicaciones, ya que es una plataforma en línea. Puede ser visibilizada en cualquier computadora, teléfono o tableta.

Get My Payment: app de la IRS

¿Cuál es el portal de seguimiento de la IRS Stimulus Check 2020?

El Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS) abrió una plataforma en línea para quienes no incluyeron su información bancaria y quieran agilizar el envío de sus pagos, en lugar de esperar por un cheque en el correo. Asimismo, esta plataforma web permite rastrear el dinero que se te depositará.